Смотреть онлайн Краснодар - Рубин 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия - Премьер-лига: Краснодар — Рубин, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Краснодар. Судить этот матч будет Артём Чистяков.