Смотреть онлайн Краснодар - Рубин 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия - Премьер-лига: Краснодар — Рубин, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Краснодар. Судить этот матч будет Артём Чистяков.
Превью матча Краснодар — Рубин
Команда Краснодар в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-7. Команда Рубин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Краснодар в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рубин забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Артём Чистяков (Россия).
За последние 11 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 45% (5 из 11 матчей) Артём Чистяков назначал пенальти