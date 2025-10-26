Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Краснодар - Рубин 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияРоссия - Премьер-лига: КраснодарРубин, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Краснодар. Судить этот матч будет Артём Чистяков.

МСК, 13 тур, Стадион: Краснодар
Россия - Премьер-лига
Краснодар
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Рубин
Превью матча Краснодар — Рубин

Команда Краснодар в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-7. Команда Рубин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Краснодар в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рубин забивает 1, пропускает 2.

Краснодар Краснодар
1
Россия
Stanislav Agkatsev
98
Россия
Сергей Петров
3
Бразилия
Vitor Tormena
4
Бразилия
Diego Henrique Costa Barbosa
15
Уругвай
Лукас Оласа
66
Бразилия
Douglas
53
Россия
Александр Черников
11
Португалия
Joao Bachi
10
Россия
Эдуард Сперцян
7
Бразилия
Жоао Виктор
9
Колумбия
Джон Кордоба
Тренер
Россия
Мурад Мусаев
Рубин Рубин
38
Россия
Евгений Старев
51
Россия
Ilya Rozhkov
27
Россия
Алексей Грицаенко
4
Россия
Konstantin Nizhegorodov
12
Колумбия
Андерсон Арройо
8
Сербия
Bogdan Jocic
98
Россия
Nikita Lobov
14
Россия
Далер Кузяев
23
Россия
Ruslan Bezrukov
99
Косово
Dardan Shabanhaxhaj
10
Косово
Мирлинд Даку
Тренер
Россия
Рашид Рахимов

Статистика матча

Владение мячом
Краснодар Краснодар
64%
Рубин Рубин
36%
Атаки
105
89
Угловые
3
1
Фолы
10
21
Удары (всего)
8
4
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Артём Чистяков (Россия).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 45% (5 из 11 матчей) Артём Чистяков назначал пенальти

иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA