Смотреть онлайн ЦСКА - Крылья Советов 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия - Премьер-лига: ЦСКА — Крылья Советов, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ВЭБ Арена. Судить этот матч будет Egor Egorov.
Превью матча ЦСКА — Крылья Советов
Команда ЦСКА в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 22-17. Команда Крылья Советов, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 21-32. Команда ЦСКА в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Крылья Советов забивает 2, пропускает 3.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Egor Egorov (Россия).
За последние 5 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Egor Egorov назначал пенальти