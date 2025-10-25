Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ЦСКА - Крылья Советов 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияРоссия - Премьер-лига: ЦСКАКрылья Советов, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ВЭБ Арена. Судить этот матч будет Egor Egorov.

МСК, 13 тур, Стадион: ВЭБ Арена
Россия - Премьер-лига
ЦСКА
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Крылья Советов
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ЦСКА — Крылья Советов

Команда ЦСКА в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 22-17. Команда Крылья Советов, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 21-32. Команда ЦСКА в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Крылья Советов забивает 2, пропускает 3.

ЦСКА ЦСКА
49
Россия
Vladislav Torop
22
Сербия
Милан Гаджич
78
Россия
Игорь Дивеев
90
Россия
Matvey Vladislavovich Lukin
27
Бразилия
Moises
5
Аргентина
Rodrigo Villagra
31
Россия
Matvey Kislyak
3
Россия
Данил Круговой
10
Россия
Иван Обляков
17
Kirill Glebov
9
Бразилия
Alerrandro
Тренер
Швейцария
Фабио Челестини
Крылья Советов Крылья Советов
30
Россия
Сергей Песьяков
24
Россия
Роман Евгеньев
23
Россия
Никита Чернов
18
Россия
Ivan Lepsky
15
Россия
Николай Рассказов
22
Бразилия
Fernando Costanza
6
Россия
Сергей Бабкин
2
Беларусь
Кирилл Печенин
26
Коста-Рика
Jimmy Marin
11
Босния и Герцеговина
Амар Рахманович
77
Россия
Ильзат Ахметов
Тренер
Россия
Магомед Адиев

Статистика матча

Владение мячом
ЦСКА ЦСКА
65%
Крылья Советов Крылья Советов
35%
Атаки
128
67
Угловые
6
4
Фолы
10
19
Удары (всего)
16
9
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
7
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Egor Egorov (Россия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Egor Egorov назначал пенальти

Игры 13 тур
26.10.2025
Краснодар
1:0
Рубин
Завершен
26.10.2025
Зенит
2:1
Динамо
Завершен
26.10.2025
Нижний Новгород
0:0
Балтика
Завершен
26.10.2025
Акрон Тольятти
1:1
Локомотив
Завершен
25.10.2025
ЦСКА
1:0
Крылья Советов
Завершен
25.10.2025
Ростов
1:1
Динамо Махачкала
Завершен
25.10.2025
Спартак
1:0
Оренбург
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA