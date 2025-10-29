Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Премьершип : Хиберниан — Рейнджерс , 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Истер Роуд .

Превью матча Хиберниан — Рейнджерс

Команда Хиберниан в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-12. Команда Рейнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-14. Команда Хиберниан в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рейнджерс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Рейнджерс, в том матче победу одержали хозяева.