Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Хиберниан - Рейнджерс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияШотландия - Премьершип: ХибернианРейнджерс, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Истер Роуд.

МСК, 10 тур, Стадион: Истер Роуд
Шотландия - Премьершип
Хиберниан
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Рейнджерс
Pereira 5'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Pereira - Рейнджерс icon
5'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Хиберниан - Угловой
5'
Pereira - 1-ый Гол
10'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
15'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
31'
Угловой
Хиберниан - Угловой
32'
Угловой
Хиберниан - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
50'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
51'
Угловой
Хиберниан - Угловой
72'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
87'
Хиберниан - Незабитый пенальти
87'
Угловой
Хиберниан - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,3

Превью матча Хиберниан — Рейнджерс

Команда Хиберниан в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-12. Команда Рейнджерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-14. Команда Хиберниан в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рейнджерс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Рейнджерс, в том матче победу одержали хозяева.

Хиберниан Хиберниан
12
Англия
Кристофер Кадден
19
Англия
Ники Кадден
10
Австралия
Мартин Бойл
9
Англия
Kieron Bowie
20
Англия
Маллиган
17
Ирландия
Джейми Макграт
15
Австралия
Джек Иредейл
33
Бельгия
Рокки Бушири
22
Англия
Даниэль Барласер
4
Англия
Грант Ханли
1
Австрия
Рафаел Саллинжер
Тренер
Англия
Дэвид Грей
Рейнджерс Рейнджерс
47
Англия
Mikey Moore
10
Кот-д'Ивуар
Mohammed Diomande
30
Англия
Jayden Meghoma
23
Франция
Djeidi Gassama
28
Северная Македония
Bojan Miovski
43
Бельгия
Николас Раскин
13
Канада
Дерек Корнелиус
99
Бразилия
Данило
5
Англия
Джон Суттар
1
Англия
Джек Батленд
2
Англия
Джэймс Таверниер
Тренер
Германия
Danny Rohl

История последних встреч

Хиберниан
Хиберниан
Рейнджерс
Хиберниан
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
20.09.2025
Рейнджерс
Рейнджерс
2:0
Хиберниан
Хиберниан
Обзор
17.05.2025
Хиберниан
Хиберниан
2:2
Рейнджерс
Рейнджерс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хиберниан Хиберниан
49%
Рейнджерс Рейнджерс
51%
Атаки
99
103
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
4
Игры 10 тур
29.10.2025
Хиберниан
0:1
Рейнджерс
Завершен
29.10.2025
Мотеруэлл
2:0
Данди Юнайтед
Завершен
29.10.2025
Селтик
4:0
Фалкирк
Завершен
29.10.2025
Килмарнок
0:1
Абердин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA