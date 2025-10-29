Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Премьершип : Селтик — Фалкирк , 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Селтик Парк .

Превью матча Селтик — Фалкирк

Команда Селтик в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-5. Команда Фалкирк, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 24-16. Команда Селтик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фалкирк забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 августа 2025 на поле команды Селтик, в том матче победу одержали хозяева.