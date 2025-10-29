Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Селтик - Фалкирк 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияШотландия - Премьершип: СелтикФалкирк, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Селтик Парк.

МСК, 10 тур, Стадион: Селтик Парк
Шотландия - Премьершип
Селтик
Johnny Kenny 30'
Johnny Kenny 40'
Benjamin Nygren 58'
Sebastian Tounekti 73'
Завершен
4 : 0
29 октября 2025
Фалкирк
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Johnny Kenny icon
30'
Johnny Kenny icon
40'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
Benjamin Nygren icon
58'
Sebastian Tounekti icon
73'
Матч закончился со счётом 4:0 : 1,2
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Селтик - Угловой
26'
Угловой
Селтик - Угловой
30'
Johnny Kenny - 1-ый Гол
32'
Угловой
Фалкирк - Угловой
39'
Угловой
Селтик - Угловой
40'
Johnny Kenny - 2-ой Гол
42'
Угловой
Селтик - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
48'
Угловой
Фалкирк - Угловой
58'
Benjamin Nygren - 3-ий Гол
65'
Угловой
Селтик - Угловой
73'
Sebastian Tounekti - 4-ый Гол
81'
Угловой
Фалкирк - Угловой
83'
Угловой
Селтик - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 1,2

Превью матча Селтик — Фалкирк

Команда Селтик в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-5. Команда Фалкирк, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 24-16. Команда Селтик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фалкирк забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 августа 2025 на поле команды Селтик, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Селтик
Селтик
Фалкирк
Селтик
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.08.2025
Селтик
Селтик
4:1
Фалкирк
Фалкирк
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Селтик Селтик
60%
Фалкирк Фалкирк
40%
Атаки
106
82
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
13
4
Удары в створ ворот
9
4
Игры 10 тур
29.10.2025
Хиберниан
0:1
Рейнджерс
Завершен
29.10.2025
Мотеруэлл
2:0
Данди Юнайтед
Завершен
29.10.2025
Селтик
4:0
Фалкирк
Завершен
29.10.2025
Килмарнок
0:1
Абердин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA