Смотреть онлайн Килмарнок - Абердин 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Премьершип: Килмарнок — Абердин, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Регби Парк.
Превью матча Килмарнок — Абердин
Команда Килмарнок в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-10. Команда Абердин, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 6-20. Команда Килмарнок в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Абердин забивает 1, пропускает 2.