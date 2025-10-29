Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Килмарнок - Абердин 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияШотландия - Премьершип: КилмарнокАбердин, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Регби Парк.

МСК, 10 тур, Стадион: Регби Парк
Шотландия - Премьершип
Килмарнок
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Абердин
Даниэль Армстронг 18'
Смотреть онлайн
Стьюарт Армстронг icon
18'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
18'
Стьюарт Армстронг - 1-ый Гол
22'
Угловой
Килмарнок - Угловой
39'
Угловой
Абердин - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Килмарнок - Угловой
61'
Угловой
Абердин - Угловой
65'
Угловой
Килмарнок - Угловой
74'
Угловой
Килмарнок - Угловой
75'
Угловой
Килмарнок - Угловой
79'
Угловой
Килмарнок - Угловой
79'
Угловой
Килмарнок - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Килмарнок — Абердин

Команда Килмарнок в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-10. Команда Абердин, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 6-20. Команда Килмарнок в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Абердин забивает 1, пропускает 2.

Килмарнок Килмарнок
30
Англия
Eddie Beach
12
Англия
David Watson
4
Англия
Zac Williams
3
Англия
Dominic Thompson
8
Северная Ирландия
Брэдли Лайонс
17
Англия
Скотт Тиффони
14
Новая Зеландия
Джордж Стенджер
15
Ирландия
James Brown
19
Англия
Брюс Андерсон
18
Англия
Том Лоури
6
Англия
Robbie Deas
Тренер
Англия
Stuart Kettlewell
Абердин Абердин
4
Англия
Граэм Шинни
38
Англия
Dylan Lobban
22
Англия
Jack Milne
8
США
Dante Polvara
27
Сербия
Marco Lazetic
77
Германия
Emmanuel Gyamfi
17
Швеция
Jesper Karlsson
1
Болгария
Димитар Митов
5
Нидерланды
Матс Кноестер
16
Англия
Стьюарт Армстронг
2
Англия
Ники Девлин
Тренер
Швеция
Джимми Телин

Статистика матча

Владение мячом
Килмарнок Килмарнок
57%
Абердин Абердин
43%
Атаки
129
71
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
11
1
Удары в створ ворот
5
5
Игры 10 тур
29.10.2025
Хиберниан
0:1
Рейнджерс
Завершен
29.10.2025
Мотеруэлл
2:0
Данди Юнайтед
Завершен
29.10.2025
Селтик
4:0
Фалкирк
Завершен
29.10.2025
Килмарнок
0:1
Абердин
Завершен
Комментарии к матчу
