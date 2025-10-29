Смотреть онлайн Мотеруэлл - Данди Юнайтед 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Премьершип: Мотеруэлл — Данди Юнайтед, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Фир Парк.
Превью матча Мотеруэлл — Данди Юнайтед
Команда Мотеруэлл в последних 10 матчах одержала 3 победы , 7 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-8. Команда Данди Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-14. Команда Мотеруэлл в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Данди Юнайтед забивает 1, пропускает 1.