Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Мотеруэлл - Данди Юнайтед 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияШотландия - Премьершип: МотеруэллДанди Юнайтед, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Фир Парк.

МСК, 10 тур, Стадион: Фир Парк
Шотландия - Премьершип
Мотеруэлл
Таванда Машванхизе 42'
Энтони Уатт 77'
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
Данди Юнайтед
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Таванда Машванхизе icon
42'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Энтони Уатт icon
77'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Мотеруэлл - Угловой
7'
Угловой
Мотеруэлл - Угловой
8'
Угловой
Мотеруэлл - Угловой
28'
Угловой
Мотеруэлл - Угловой
42'
Таванда Машванхизе - 1-ый Гол забит с передачи Longelo
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
51'
Угловой
Данди Юнайтед - Угловой
54'
Угловой
Данди Юнайтед - Угловой
77'
Энтони Уатт - 2-ой Гол забит с передачи Apostolos Stamatelopoulos
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2

Превью матча Мотеруэлл — Данди Юнайтед

Команда Мотеруэлл в последних 10 матчах одержала 3 победы , 7 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-8. Команда Данди Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-14. Команда Мотеруэлл в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Данди Юнайтед забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Мотеруэлл Мотеруэлл
60%
Данди Юнайтед Данди Юнайтед
40%
Атаки
84
84
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
4
1
Игры 10 тур
29.10.2025
Хиберниан
0:1
Рейнджерс
Завершен
29.10.2025
Мотеруэлл
2:0
Данди Юнайтед
Завершен
29.10.2025
Селтик
4:0
Фалкирк
Завершен
29.10.2025
Килмарнок
0:1
Абердин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA