Превью матча ФК Железничар Панчево — ФК Чукарички

Команда ФК Железничар Панчево в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-16. Команда ФК Чукарички, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-16. Команда ФК Железничар Панчево в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Чукарички забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 мая 2025 на поле команды ФК Чукарички, в том матче сыграли вничью.