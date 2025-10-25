Смотреть онлайн ФК Железничар Панчево - ФК Чукарички 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига: ФК Железничар Панчево — ФК Чукарички, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK Zeleznicar Pancevo.
Превью матча ФК Железничар Панчево — ФК Чукарички
Команда ФК Железничар Панчево в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-16. Команда ФК Чукарички, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-16. Команда ФК Железничар Панчево в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Чукарички забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 мая 2025 на поле команды ФК Чукарички, в том матче сыграли вничью.