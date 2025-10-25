Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Железничар Панчево - ФК Чукарички 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияЧемпионат Сербии по футболу. Суперлига: ФК Железничар ПанчевоФК Чукарички, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK Zeleznicar Pancevo.

МСК, 13 тур, Стадион: Stadion FK Zeleznicar Pancevo
Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига
ФК Железничар Панчево
14'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
ФК Чукарички
Смотреть онлайн
ФК Железничар Панчево icon
14'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
12'
Угловой
ФК Железничар Панчево - Угловой
14'
ФК Железничар Панчево - 1-ый Гол
18'
Угловой
ФК Чукарички - Угловой
22'
Угловой
ФК Железничар Панчево - Угловой
23'
Угловой
ФК Железничар Панчево - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
ФК Железничар Панчево - Угловой
54'
Угловой
ФК Чукарички - Угловой
55'
Угловой
ФК Чукарички - Угловой
60'
Угловой
ФК Чукарички - Угловой
61'
Угловой
ФК Чукарички - Угловой
62'
Угловой
ФК Чукарички - Угловой
89'
Угловой
ФК Чукарички - Угловой
90+2'
Угловой
ФК Чукарички - Угловой
Превью матча ФК Железничар Панчево — ФК Чукарички

Команда ФК Железничар Панчево в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-16. Команда ФК Чукарички, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-16. Команда ФК Железничар Панчево в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Чукарички забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 мая 2025 на поле команды ФК Чукарички, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

ФК Железничар Панчево
ФК Железничар Панчево
ФК Чукарички
ФК Железничар Панчево
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
23.05.2025
ФК Чукарички
ФК Чукарички
2:2
ФК Железничар Панчево
ФК Железничар Панчево
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Железничар Панчево ФК Железничар Панчево
50%
ФК Чукарички ФК Чукарички
50%
Атаки
116
100
Угловые
4
8
Фолы
13
14
Удары (всего)
7
6
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
4
Игры 13 тур
26.10.2025
Раднички Ниш
0:0
Црвена Звезда
Завершен
25.10.2025
ФК Железничар Панчево
1:0
ФК Чукарички
Завершен
25.10.2025
Раднички 1923
2:1
Бачка Топола
Завершен
25.10.2025
ИМТ Новый Белград
1:1
ОФК Белград
Завершен
24.10.2025
Нови Пазар
1:2
Явор Иваница
Завершен
24.10.2025
Партизан Белград
3:0
Младость Л
Завершен
24.10.2025
Напредак
1:4
Войводина
Завершен
Комментарии к матчу
