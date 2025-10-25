Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ИМТ Новый Белград - ОФК Белград 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияЧемпионат Сербии по футболу. Суперлига: ИМТ Новый БелградОФК Белград, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK IMT.

МСК, 13 тур, Стадион: Stadion FK IMT
Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига
ИМТ Новый Белград
11'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
ОФК Белград
2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ОФК Белград icon
2'
ИМТ Новый Белград icon
11'
Счет после первого тайма 1:1
Текстовая трансляция
2'
ОФК Белград - 1-ый Гол
9'
Угловой
ОФК Белград - Угловой
11'
ИМТ Новый Белград - 2-ой Гол
16'
Угловой
ОФК Белград - Угловой
17'
Угловой
ИМТ Новый Белград - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
63'
Угловой
ОФК Белград - Угловой
90+2'
Угловой
ОФК Белград - Угловой

Превью матча ИМТ Новый Белград — ОФК Белград

Команда ИМТ Новый Белград в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 9-25. Команда ОФК Белград, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-17. Команда ИМТ Новый Белград в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. ОФК Белград забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
ИМТ Новый Белград ИМТ Новый Белград
50%
ОФК Белград ОФК Белград
50%
Атаки
99
141
Угловые
1
4
Фолы
14
13
Удары (всего)
8
8
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
5
6
Игры 13 тур
26.10.2025
Раднички Ниш
0:0
Црвена Звезда
Завершен
25.10.2025
ФК Железничар Панчево
1:0
ФК Чукарички
Завершен
25.10.2025
Раднички 1923
2:1
Бачка Топола
Завершен
25.10.2025
ИМТ Новый Белград
1:1
ОФК Белград
Завершен
24.10.2025
Нови Пазар
1:2
Явор Иваница
Завершен
24.10.2025
Партизан Белград
3:0
Младость Л
Завершен
24.10.2025
Напредак
1:4
Войводина
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45
Ахмат Ахмат
Спартак Спартак
9 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA