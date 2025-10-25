Превью матча ИМТ Новый Белград — ОФК Белград

Команда ИМТ Новый Белград в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 9-25. Команда ОФК Белград, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-17. Команда ИМТ Новый Белград в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. ОФК Белград забивает 2, пропускает 2.