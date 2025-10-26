Смотреть онлайн Раднички Ниш - Црвена Звезда 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига: Раднички Ниш — Црвена Звезда, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Чаир.
Превью матча Раднички Ниш — Црвена Звезда
Команда Раднички Ниш в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-18. Команда Црвена Звезда, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 27-12. Команда Раднички Ниш в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Црвена Звезда забивает 3, пропускает 1.