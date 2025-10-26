Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Раднички Ниш - Црвена Звезда 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияЧемпионат Сербии по футболу. Суперлига: Раднички НишЦрвена Звезда, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Чаир.

МСК, 13 тур, Стадион: Чаир
Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига
Раднички Ниш
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Црвена Звезда
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Раднички Ниш - Угловой
4'
Угловой
Раднички Ниш - Угловой
9'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
23'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
54'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
60'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
78'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
85'
Угловой
Раднички Ниш - Угловой
90+6'
Угловой
Раднички Ниш - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Раднички Ниш — Црвена Звезда

Команда Раднички Ниш в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-18. Команда Црвена Звезда, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 27-12. Команда Раднички Ниш в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Црвена Звезда забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Раднички Ниш Раднички Ниш
50%
Црвена Звезда Црвена Звезда
50%
Атаки
66
144
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
3
6
Игры 13 тур
26.10.2025
Раднички Ниш
0:0
Црвена Звезда
Завершен
25.10.2025
ФК Железничар Панчево
1:0
ФК Чукарички
Завершен
25.10.2025
Раднички 1923
2:1
Бачка Топола
Завершен
25.10.2025
ИМТ Новый Белград
1:1
ОФК Белград
Завершен
24.10.2025
Нови Пазар
1:2
Явор Иваница
Завершен
24.10.2025
Партизан Белград
3:0
Младость Л
Завершен
24.10.2025
Напредак
1:4
Войводина
Завершен
Комментарии к матчу
