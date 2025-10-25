Превью матча Раднички 1923 — Бачка Топола

Команда Раднички 1923 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-10. Команда Бачка Топола, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Раднички 1923 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бачка Топола забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Раднички 1923, в том матче победу одержали хозяева.