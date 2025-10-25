Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Раднички 1923 - Бачка Топола 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияЧемпионат Сербии по футболу. Суперлига: Раднички 1923Бачка Топола, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cika Daca Stadium.

МСК, 13 тур, Стадион: Cika Daca Stadium
Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига
Раднички 1923
27'
82'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Бачка Топола
78'
Раднички 1923 icon
27'
Счет после первого тайма 1:0
TSC icon
78'
Раднички 1923 icon
82'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Раднички 1923 - Угловой
25'
Угловой
TSC - Угловой
26'
Угловой
TSC - Угловой
27'
Раднички 1923 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
76'
Угловой
Раднички 1923 - Угловой
78'
TSC - 2-ой Гол
82'
Раднички 1923 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Раднички 1923 — Бачка Топола

Команда Раднички 1923 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-10. Команда Бачка Топола, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Раднички 1923 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бачка Топола забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Раднички 1923, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Раднички 1923
Раднички 1923
Бачка Топола
Раднички 1923
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.05.2025
Раднички 1923
Раднички 1923
5:2
Бачка Топола
Бачка Топола
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Раднички 1923 Раднички 1923
50%
Бачка Топола Бачка Топола
50%
Атаки
83
106
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
4
2
Игры 13 тур
26.10.2025
Раднички Ниш
0:0
Црвена Звезда
Завершен
25.10.2025
ФК Железничар Панчево
1:0
ФК Чукарички
Завершен
25.10.2025
Раднички 1923
2:1
Бачка Топола
Завершен
25.10.2025
ИМТ Новый Белград
1:1
ОФК Белград
Завершен
24.10.2025
Нови Пазар
1:2
Явор Иваница
Завершен
24.10.2025
Партизан Белград
3:0
Младость Л
Завершен
24.10.2025
Напредак
1:4
Войводина
Завершен
Комментарии к матчу
