Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Патриотас - Кукута Депортиво 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: ПатриотасКукута Депортиво, 1/32 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа.

МСК, 1/32 финала, Стадион: Ла Индепенденциа
Колумбия - Примера Б
Патриотас
32'
90+3'
90+6'
Завершен
3 : 2
14 июня 2025
Кукута Депортиво
41'
55'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Патриотас icon
32'
Кукута Депортиво icon
41'
Счет после первого тайма 1:1
Кукута Депортиво icon
55'
Патриотас icon
90+3'
Патриотас icon
90+6'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Патриотас - Угловой
13'
Угловой
Патриотас - Угловой
32'
Патриотас - 1-ый Гол
41'
Кукута Депортиво - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
55'
Кукута Депортиво - 3-ий Гол
58'
Угловой
Патриотас - Угловой
65'
Угловой
Патриотас - Угловой
68'
Угловой
Патриотас - Угловой
83'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
85'
Угловой
Патриотас - Угловой
88'
Угловой
Патриотас - Угловой
90+3'
Патриотас - 4-ый Гол
90+6'
Патриотас - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Патриотас — Кукута Депортиво

Команда Патриотас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда Кукута Депортиво, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-2. Команда Патриотас в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Кукута Депортиво забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июля 2025 на поле команды Кукута Депортиво, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Патриотас
Патриотас
Кукута Депортиво
Патриотас
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.07.2025
Кукута Депортиво
Кукута Депортиво
2:0
Патриотас
Патриотас
Обзор

Статистика матча

Атаки
157
110
Угловые
7
1
Фолы
11
14
Удары (всего)
14
6
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
5
5
Игры 1/32 финала
25.11.2025
Бока Хуниорс
0:0
Реал Картахена
Завершен
23.11.2025
Жагуарес
2:2
Атлетико Уила
Завершен
23.11.2025
Кукута Депортиво
4:0
Internacional FC de Palmira
Завершен
23.11.2025
Патриотас
0:3
Реал Соача Кундинамарка
Завершен
11.09.2025
Internacional FC de Palmira
1:0
Леонес
Завершен
20.08.2025
Барранкилья
0:2
Орсомарсо
Завершен
19.08.2025
Атлетико
2:3
Реал Соача Кундинамарка
Завершен
19.08.2025
Атлетико Уила
1:0
ФК Богота
Завершен
18.08.2025
Патриотас
2:0
Квиндио
Завершен
18.08.2025
Кукута Депортиво
1:0
Бока Хуниорс
Завершен
16.08.2025
Тигрес
1:2
Жагуарес
Завершен
16.08.2025
Реал Сан-Андрес
2:0
Реал Картахена
Завершен
15.08.2025
Internacional FC de Palmira
-:-
Леонес
Отложен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Сельта Виго Сельта Виго
Болонья Болонья
11 Декабря
23:00
СК Фрайбург СК Фрайбург
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
11 Декабря
23:00
BetBoom Team BetBoom Team
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
11 Декабря
17:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
11 Декабря
18:30
PARIVISION PARIVISION
Heroic Heroic
11 Декабря
21:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
11 Декабря
18:30
Team Spirit Team Spirit
Team Falcons Team Falcons
11 Декабря
19:00
Tundra Esports Tundra Esports
Team Liquid Team Liquid
11 Декабря
21:00
ХК Югра ХК Югра
ХК Рязань ХК Рязань
11 Декабря
17:00
Селтик Селтик
Рома Рома
11 Декабря
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA