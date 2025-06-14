Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б : Патриотас — Кукута Депортиво , 1/32 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа .

Превью матча Патриотас — Кукута Депортиво

Команда Патриотас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда Кукута Депортиво, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-2. Команда Патриотас в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Кукута Депортиво забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июля 2025 на поле команды Кукута Депортиво, в том матче победу одержали хозяева.