18.08.2025
Смотреть онлайн Кукута Депортиво - Бока Хуниорс 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Кукута Депортиво — Бока Хуниорс, 6 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дженерал Сантандер.
МСК, 6 тур, Стадион: Дженерал Сантандер
Колумбия - Примера Б
Кукута Депортиво
27'
Завершен
1 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
8'
Бока Хуниорс - Угловой
27'
Кукута Депортиво - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
62'
Кукута Депортиво - Угловой
70'
Кукута Депортиво - Угловой
90+2'
Кукута Депортиво - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Кукута Депортиво — Бока Хуниорс
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
101
90
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
7
5
