20.08.2025
Смотреть онлайн Барранкилья - Орсомарсо 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Барранкилья — Орсомарсо, 6 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Romelio Martinez.
МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Romelio Martinez
Колумбия - Примера Б
Завершен
0 : 2
20 августа 2025
Орсомарсо
40'
58'
Текстовая трансляция
36'
Барранкилья - Угловой
40'
Орсомарсо - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
48'
Барранкилья - Угловой
51'
Орсомарсо - Угловой
56'
Барранкилья - Угловой
58'
Барранкилья - Угловой
58'
Орсомарсо - 2-ой Гол
77'
Барранкилья - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,2
Превью матча Барранкилья — Орсомарсо
История последних встреч
Барранкилья
Орсомарсо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.01.2026
Барранкилья
1:2
Орсомарсо
Статистика матча
Владение мячом
60%
40%
Атаки
150
99
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
6
6
