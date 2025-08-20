Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Барранкилья - Орсомарсо 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: БарранкильяОрсомарсо, 6 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Romelio Martinez.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Romelio Martinez
Колумбия - Примера Б
Барранкилья
Завершен
0 : 2
20 августа 2025
Орсомарсо
40'
58'
Орсомарсо icon
40'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Орсомарсо icon
58'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,2
Текстовая трансляция
36'
Угловой
Барранкилья - Угловой
40'
Орсомарсо - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
48'
Угловой
Барранкилья - Угловой
51'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
56'
Угловой
Барранкилья - Угловой
58'
Угловой
Барранкилья - Угловой
58'
Орсомарсо - 2-ой Гол
77'
Угловой
Барранкилья - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,2

Превью матча Барранкилья — Орсомарсо

История последних встреч

Барранкилья
Барранкилья
Орсомарсо
Барранкилья
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.01.2026
Барранкилья
Барранкилья
1:2
Орсомарсо
Орсомарсо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Барранкилья Барранкилья
60%
Орсомарсо Орсомарсо
40%
Атаки
150
99
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
6
6
Комментарии к матчу
