Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Патриотас - Квиндио 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: ПатриотасКвиндио, 6 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа.

МСК, 6 тур, Стадион: Ла Индепенденциа
Колумбия - Примера Б
Патриотас
37'
90+4'
Завершен
2 : 0
18 августа 2025
Квиндио
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Патриотас icon
37'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Патриотас icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Патриотас - Угловой
13'
Угловой
Патриотас - Угловой
37'
Патриотас - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
68'
Угловой
Патриотас - Угловой
90+1'
Угловой
Квиндио - Угловой
90+4'
Патриотас - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2

Превью матча Патриотас — Квиндио

Статистика матча

Владение мячом
Патриотас Патриотас
48%
Квиндио Квиндио
52%
Атаки
130
144
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
14 Февраля
22:45
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
14 Февраля
23:00
Париж Париж
Ланс Ланс
14 Февраля
23:05
Стандард Льеж Стандард Льеж
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
14 Февраля
22:45
Янг Бойз Янг Бойз
Винтертур Винтертур
14 Февраля
22:30
Жил Висенте Жил Висенте
Брага Брага
14 Февраля
23:30
Гронинген Гронинген
Утрехт Утрехт
14 Февраля
23:00
Финляндия Финляндия
Швейцария Швейцария
14 Февраля
23:10
Авок Ахел Авок Ахел
Кнак Руселаре Кнак Руселаре
14 Февраля
22:30
NRG NRG
100 Thieves 100 Thieves
14 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA