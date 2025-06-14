14.06.2025
Смотреть онлайн Реал Соача Кундинамарка - Атлетико Уила 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Реал Соача Кундинамарка — Атлетико Уила, 1/32 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1/32 финала
Колумбия - Примера Б
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
Атлетико Уила
31'
Текстовая трансляция
15'
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
20'
Атлетико Уила - Угловой
26'
Атлетико Уила - Угловой
31'
Атлетико Уила - 1-ый Гол
40'
Реал Соача Кундинамарка - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
62'
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
64'
Атлетико Уила - 3-ий Гол
68'
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
70'
Атлетико Уила - Угловой
87'
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Реал Соача Кундинамарка — Атлетико Уила
Статистика матча
Атаки
72
86
Угловые
4
3
Фолы
10
5
Удары (всего)
9
14
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
5
6
Комментарии к матчу