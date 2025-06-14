Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Реал Соача Кундинамарка - Атлетико Уила 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: Реал Соача КундинамаркаАтлетико Уила, 1/32 финала . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 1/32 финала
Колумбия - Примера Б
Реал Соача Кундинамарка
40'
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
Атлетико Уила
31'
64'
Атлетико Уила icon
31'
Реал Соача Кундинамарка icon
40'
Счет после первого тайма 1:1
Атлетико Уила icon
64'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
20'
Угловой
Атлетико Уила - Угловой
26'
Угловой
Атлетико Уила - Угловой
31'
Атлетико Уила - 1-ый Гол
40'
Реал Соача Кундинамарка - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
62'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
64'
Атлетико Уила - 3-ий Гол
68'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
70'
Угловой
Атлетико Уила - Угловой
87'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Реал Соача Кундинамарка — Атлетико Уила

Статистика матча

Атаки
72
86
Угловые
4
3
Фолы
10
5
Удары (всего)
9
14
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
5
6
Игры 1/32 финала
25.11.2025
Бока Хуниорс
0:0
Реал Картахена
Завершен
23.11.2025
Жагуарес
2:2
Атлетико Уила
Завершен
23.11.2025
Кукута Депортиво
4:0
Internacional FC de Palmira
Завершен
23.11.2025
Патриотас
0:3
Реал Соача Кундинамарка
Завершен
11.09.2025
Internacional FC de Palmira
1:0
Леонес
Завершен
20.08.2025
Барранкилья
0:2
Орсомарсо
Завершен
19.08.2025
Атлетико
2:3
Реал Соача Кундинамарка
Завершен
19.08.2025
Атлетико Уила
1:0
ФК Богота
Завершен
18.08.2025
Патриотас
2:0
Квиндио
Завершен
18.08.2025
Кукута Депортиво
1:0
Бока Хуниорс
Завершен
16.08.2025
Тигрес
1:2
Жагуарес
Завершен
16.08.2025
Реал Сан-Андрес
2:0
Реал Картахена
Завершен
15.08.2025
Internacional FC de Palmira
-:-
Леонес
Отложен
Комментарии к матчу
