17.06.2025

Смотреть онлайн Ямайка - Гватемала 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: ЯмайкаГватемала, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Juan Calderon.

МСК, 1 тур, Стадион: Стабхаб Сентер
КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу
Ямайка
Завершен
0 : 1
17 июня 2025
Гватемала
Oscar Santis 32'
Смотреть онлайн
Oscar Santis icon
32'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Гватемала - Угловой
32'
Oscar Santis - 1-ый Гол забит с передачи Darwin Lom
39'
Угловой
Ямайка - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
56'
Угловой
Гватемала - Угловой
57'
Угловой
Гватемала - Угловой
90'
Угловой
Ямайка - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,0

Превью матча Ямайка — Гватемала

Ямайка Ямайка
1
Ямайка
Андре Блейк
6
Ямайка
Richard King
17
Ямайка
Дамен Лоу
5
Англия
Этан Пиннок
18
Англия
Jonathan Russell
15
Англия
Джоэл Латибодиер
11
Англия
Демарай Грэй
3
Англия
Амари Белл
7
Ямайка
Леон Бэйли
16
Ямайка
Warner Brown
20
Ямайка
Renaldo Showayne Cephas
Тренер
Англия
Стив Макларен
Гватемала Гватемала
1
Гватемала
Nicholas Hagen Godoy
7
США
Аарон Эррера
4
Гватемала
Jose Pinto Samayoa
3
Гватемала
Николас Самайоа
16
Гватемала
Jose Morales
22
Гватемала
Jonathan Francisco Franco Gonzalez
25
Гватемала
Kevin Estuardo Ramirez Siguenza
13
Гватемала
Stheven Robles
11
Гватемала
Rudy Munoz
14
Гватемала
Darwin Lom
18
Гватемала
Oscar Santis
Тренер
Мексика
Луис Фернандо Тена

Статистика матча

Владение мячом
Ямайка Ямайка
54%
Гватемала Гватемала
46%
Атаки
123
60
Угловые
2
3
Фолы
11
15
Удары (всего)
10
6
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Juan Calderon (Коста-Рика).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Juan Calderon назначал пенальти

Игры 1 тур
07.07.2025
США
1:2
Мексика
Завершен
18.06.2025
Канада
6:0
Гондурас
Завершен
18.06.2025
Куракао
0:0
Сальвадор
Завершен
17.06.2025
Ямайка
0:1
Гватемала
Завершен
17.06.2025
Панама
5:2
Гваделупа
Завершен
16.06.2025
Коста-Рика
4:3
Суринам
Завершен
16.06.2025
Гаити
0:1
Саудовская Аравия
Завершен
16.06.2025
США
5:0
Тринидад и Тобаго
Завершен
Комментарии к матчу
