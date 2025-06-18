Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.06.2025

Смотреть онлайн Куракао - Сальвадор 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: КуракаоСальвадор, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Авайя Стэдиум. Судить этот матч будет Katia García.

МСК, 1 тур, Стадион: Авайя Стэдиум
КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу
Куракао
Завершен
0 : 0
18 июня 2025
Сальвадор
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Куракао - Угловой
13'
Угловой
Куракао - Угловой
19'
Угловой
Сальвадор - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
51'
Угловой
Куракао - Угловой
54'
Угловой
Куракао - Угловой
62'
Угловой
Сальвадор - Угловой
81'
Угловой
Сальвадор - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2

Превью матча Куракао — Сальвадор

Куракао Куракао
1
Кюрасао
Элой Роом
2
Кюрасао
Куко Мартина
3
Кюрасао
Юриен Гаари
4
Кюрасао
Рошон Ван Эйджма
5
Нидерланды
Шерел Флоранус
8
Нидерланды
Livano Comenencia
10
Кюрасао
Леандро Бакуна
16
Нидерланды
Jearl Margaritha
7
Нидерланды
Жуниньо Бакуна
14
Кюрасао
Кенджи Горре
19
Кюрасао
Герване Кастанеер
Тренер
Нидерланды
Дик Адвокат
Сальвадор Сальвадор
1
Сальвадор
Mario Antonio Martinez Gonzalez
21
Сальвадор
Bryan Tamacas
2
Сальвадор
Julio Sibrian
4
Сальвадор
Jorge Cruz
5
Сальвадор
Diego Flores
8
Сальвадор
Brayan Balmore Landaverde
23
Сальвадор
Melvin Cartagena
20
Сальвадор
Harold Osorio
25
Сальвадор
Elvin Ronaldo Alvarado Sanchez
9
Колумбия
Brayan Gil
17
Сальвадор
Jairo Henriquez
Тренер
Колумбия
Эрнан Дарио Гомес

Статистика матча

Владение мячом
Куракао Куракао
60%
Сальвадор Сальвадор
40%
Атаки
102
87
Угловые
4
3
Фолы
19
17
Удары (всего)
10
5
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Katia García (Мексика).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 46% (6 из 13 матчей) Katia García назначал пенальти

Игры 1 тур
07.07.2025
США
1:2
Мексика
Завершен
18.06.2025
Канада
6:0
Гондурас
Завершен
18.06.2025
Куракао
0:0
Сальвадор
Завершен
17.06.2025
Ямайка
0:1
Гватемала
Завершен
17.06.2025
Панама
5:2
Гваделупа
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лада Лада
ЦСКА ЦСКА
16 Декабря
18:00
Локомотив Локомотив
Динамо Минск Динамо Минск
16 Декабря
19:00
СКА СКА
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
16 Декабря
19:30
Кардифф Кардифф
Челси Челси
16 Декабря
23:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
16 Декабря
19:30
Автомобилист Автомобилист
Барыс Барыс
16 Декабря
17:00
Сибирь Сибирь
Авангард Авангард
16 Декабря
15:30
Нефтехимик Нефтехимик
Торпедо Торпедо
16 Декабря
19:00
AK Барс AK Барс
Салават Юлаев Салават Юлаев
16 Декабря
19:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
16 Декабря
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA