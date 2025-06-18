Смотреть онлайн Куракао - Сальвадор 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: Куракао — Сальвадор, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Авайя Стэдиум. Судить этот матч будет Katia García.
Превью матча Куракао — Сальвадор
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Katia García (Мексика).
За последние 13 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 46% (6 из 13 матчей) Katia García назначал пенальти