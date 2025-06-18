Смотреть онлайн Канада - Гондурас 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: Канада — Гондурас, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Си Плэйс. Судить этот матч будет Марио Эскобар.