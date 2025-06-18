Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Канада - Гондурас 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: КанадаГондурас, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Си Плэйс. Судить этот матч будет Марио Эскобар.

МСК, 1 тур, Стадион: Би-Си Плэйс
КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу
Канада
Niko Kristian Sigur 27'
Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi 45+2'
Тайон Бьюкенен 48'
Тайон Бьюкенен 65'
Джонатан Дэвид 75'
Nathan-Dylan Saliba 90'
Завершен
6 : 0
18 июня 2025
Гондурас
Смотреть онлайн
Niko Kristian Sigur icon
27'
Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:0
Тайон Бьюкенен icon
48'
Тайон Бьюкенен icon
65'
Джонатан Дэвид icon
75'
Nathan-Dylan Saliba icon
90'
Матч закончился со счётом 6:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Гондурас - Угловой
27'
Niko Kristian Sigur - 1-ый Гол забит с передачи Джонатан Дэвид
30'
Угловой
Гондурас - Угловой
45+1'
Угловой
Канада - Угловой
45+2'
Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi - 2-ой Гол забит с передачи Ричмонд Ларри
Счет после первого тайма 2:0
48'
Тайон Бьюкенен - 3-ий Гол забит с передачи Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi
53'
Угловой
Гондурас - Угловой
58'
Угловой
Канада - Угловой
65'
Угловой
Канада - Угловой
65'
Тайон Бьюкенен - 4-ый Гол
75'
Джонатан Дэвид - 5-ый Гол забит с передачи Ali Ahmed
90'
Nathan-Dylan Saliba - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:0

Превью матча Канада — Гондурас

Канада Канада
1
Канада
Дейн Сен-Клер
23
Канада
Niko Kristian Sigur
15
Канада
Luc De Fougerolles
5
Канада
Joel Waterman
22
Канада
Ричмонд Ларри
17
Канада
Тайон Бьюкенен
19
Канада
Nathan-Dylan Saliba
6
Канада
Матьё Шуанье
20
Канада
Ali Ahmed
12
Нигерия
Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi
10
Канада
Джонатан Дэвид
Тренер
США
Джесси Марш
Гондурас Гондурас
1
Гондурас
Edrick Menjivar
6
Гондурас
Cristoper Melendez
15
Гондурас
Getsel Montes
4
Luis Vega
8
Гондурас
Джосеф Розалес
20
Гондурас
Дейби Флорес
17
Гондурас
Луис Пальма
14
Гондурас
Alexy Vega
5
Гондурас
Fabian Arriaga
12
Гондурас
Ромелл Квуиото
9
Гондурас
Лозано
Тренер
Колумбия
Рейналдо Руеда

Статистика матча

Владение мячом
Канада Канада
54%
Гондурас Гондурас
46%
Атаки
112
75
Угловые
3
3
Фолы
12
12
Удары (всего)
13
4
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
9
2

Статистика арбитра

Марио Эскобар

Главным арбитром назначен Марио Эскобар (Гватемала).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Марио Эскобар назначал пенальти

Игры 1 тур
07.07.2025
США
1:2
Мексика
Завершен
18.06.2025
Канада
6:0
Гондурас
Завершен
18.06.2025
Куракао
0:0
Сальвадор
Завершен
17.06.2025
Ямайка
0:1
Гватемала
Завершен
17.06.2025
Панама
5:2
Гваделупа
Завершен
Комментарии к матчу
