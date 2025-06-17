Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Панама - Гваделупа 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: ПанамаГваделупа, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Keylor Herrera.

МСК, 1 тур, Стадион: Стабхаб Сентер
КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу
Панама
Кристиан Хесус Мартинес 6'
Исмаэль Диас 14'
Исмаэль Диас 17'
Эдуардо Гуэрреро 22'
Хосе Луис Родригез 90+2'
Завершен
5 : 2
17 июня 2025
Гваделупа
Джордан Леборнье 29'
Флориан Давид 71'
Кристиан Хесус Мартинес icon
6'
Исмаэль Диас icon
14'
Исмаэль Диас icon
17'
Эдуардо Гуэрреро icon
22'
Джордан Леборнье icon
29'
Счет после первого тайма 4:1
Флориан Давид icon
71'
Хосе Луис Родригез icon
90+2'
Матч закончился со счётом 5:2
Текстовая трансляция
6'
Кристиан Хесус Мартинес - 1-ый Гол забит с передачи Jorge Gutierrez
14'
Исмаэль Диас - 2-ой Гол забит с передачи Михаэль Мурильо
16'
Угловой
Панама - Угловой
17'
Угловой
Панама - Угловой
17'
Угловой
Панама - Угловой
17'
Исмаэль Диас - 3-ий Гол
22'
Эдуардо Гуэрреро - 4-ый Гол
26'
Угловой
Панама - Угловой
29'
Джордан Леборнье - 5-ый Гол забит с передачи Тьерри Эмброуз
38'
Угловой
Панама - Угловой
43'
Угловой
Гваделупа - Угловой
Счет после первого тайма 4:1
50'
Угловой
Гваделупа - Угловой
59'
Угловой
Панама - Угловой
71'
Флориан Давид - 6-ый Гол
90+2'
Хосе Луис Родригез - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:2

Превью матча Панама — Гваделупа

Панама Панама
22
Панама
Орландо Москуэра
10
Панама
Исмаэль Диас
23
Панама
Михаэль Мурильо
4
Панама
Фидель Эскобар
14
Панама
Карлос Харви
16
Панама
Andres Andrade
26
Панама
Jorge Gutierrez
7
Панама
Хосе Луис Родригез
6
Панама
Кристиан Хесус Мартинес
20
Панама
Анибаль Годой
9
Панама
Эдуардо Гуэрреро
Тренер
Испания
Томас Кристиансен
Гваделупа Гваделупа
16
Франция
Brice Cognard
26
Франция
Yvann Macon
15
Франция
Димитри Кевин Кавар
5
Франция
Nathanael Saintini
4
Франция
Жероме Руссиллон
7
Франция
Noah Cadiou
6
Гваделупа
Anthony Baron
8
Франция
Фредди Плумайн
18
Франция
Джордан Леборнье
10
Франция
Маттиас Фаэтон
9
Франция
Тьерри Эмброуз
Тренер
Франция
Jocelyn Angloma

Статистика матча

Владение мячом
Панама Панама
63%
Гваделупа Гваделупа
37%
Атаки
89
79
Угловые
6
2
Фолы
9
8
Удары (всего)
11
11
Удары мимо ворот
14
8
Удары в створ ворот
7
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Keylor Herrera (Коста-Рика).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 56% (5 из 9 матчей) Keylor Herrera назначал пенальти

Игры 1 тур
07.07.2025
США
1:2
Мексика
Завершен
18.06.2025
Канада
6:0
Гондурас
Завершен
18.06.2025
Куракао
0:0
Сальвадор
Завершен
17.06.2025
Ямайка
0:1
Гватемала
Завершен
17.06.2025
Панама
5:2
Гваделупа
Завершен
16.06.2025
Коста-Рика
4:3
Суринам
Завершен
16.06.2025
Гаити
0:1
Саудовская Аравия
Завершен
16.06.2025
США
5:0
Тринидад и Тобаго
Завершен
15.06.2025
Мексика
3:2
Доминиканская Республика
Завершен
