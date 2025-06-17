Смотреть онлайн Панама - Гваделупа 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — КОНКАКАФ. Золотой кубок по футболу: Панама — Гваделупа, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Keylor Herrera.
Превью матча Панама — Гваделупа
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Keylor Herrera (Коста-Рика).
За последние 9 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 56% (5 из 9 матчей) Keylor Herrera назначал пенальти