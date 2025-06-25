Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.06.2025

Смотреть онлайн Университарио Де Винто - Индепендьенте Петролеро 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Университарио Де ВинтоИндепендьенте Петролеро, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Hipolito Lazarte.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Hipolito Lazarte
Bolivia Copa Division Profesional
Университарио Де Винто
Joel Calicho Laime 39'
Jose Alipaz 67'
Tobar 90+5'
Завершен
3 : 0
25 июня 2025
Индепендьенте Петролеро
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Joel Calicho Laime icon
39'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Jose Alipaz icon
67'
Tobar - Universitario De Vinto icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2
Текстовая трансляция
25'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
39'
Joel Calicho Laime - 1-ый Гол
45'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
49'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
57'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
60'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
60'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
63'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
63'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
67'
Jose Alipaz - 2-ой Гол
75'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
85'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
90+2'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
90+4'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
90+5'
Tobar - 3-ий Гол
90+7'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2

Превью матча Университарио Де Винто — Индепендьенте Петролеро

История последних встреч

Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
Индепендьенте Петролеро
Университарио Де Винто
1 победа
1 ничья
1 победа
33%
33%
33%
11.12.2025
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
2:3
Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
Обзор
16.07.2025
Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
0:1
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
Обзор
12.07.2025
Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
1:1
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Университарио Де Винто Университарио Де Винто
56%
Индепендьенте Петролеро Индепендьенте Петролеро
44%
Атаки
0
0
Угловые
6
7
Фолы
12
15
Удары (всего)
16
7
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
0
Игры 3 тур
27.11.2025
Боливар
6:1
Сан-Антонио Було Було
Завершен
27.11.2025
ГВ Сан-Хосе
3:1
Насьональ Потоси
Завершен
26.11.2025
Гуабира Монтеро
7:7
Стронгест
Завершен
26.11.2025
Оруро Роял
2:2
Блуминг
Завершен
20.11.2025
Сан-Антонио Було Було
0:3
Боливар
Завершен
19.11.2025
Блуминг
2:1
Оруро Роял
Завершен
19.11.2025
Стронгест
2:1
Гуабира Монтеро
Завершен
19.11.2025
Насьональ Потоси
3:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Спартак Спартак
22 Декабря
19:30
Наполи Наполи
Болонья Болонья
22 Декабря
22:00
Металлург Металлург
Нефтехимик Нефтехимик
22 Декабря
17:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Эспаньол Эспаньол
22 Декабря
23:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
СКА-Нева СКА-Нева
22 Декабря
19:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Югра ХК Югра
22 Декабря
17:30
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
22 Декабря
23:00
ХК Рязань ХК Рязань
ХК Тамбов ХК Тамбов
22 Декабря
19:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
ХК Ростов ХК Ростов
22 Декабря
19:00
Кристалл Кристалл
Буран Воронеж Буран Воронеж
22 Декабря
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA