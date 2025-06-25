25.06.2025
Смотреть онлайн Университарио Де Винто - Индепендьенте Петролеро 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Университарио Де Винто — Индепендьенте Петролеро, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Hipolito Lazarte.
МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Hipolito Lazarte
Bolivia Copa Division Profesional
Университарио Де Винто
Joel Calicho Laime 39'
Jose Alipaz 67'
Tobar 90+5'
Завершен
3 : 0
25 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Jose Alipaz
67'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2
Текстовая трансляция
25'
Universitario De Vinto - Угловой
39'
Joel Calicho Laime - 1-ый Гол
45'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
49'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
57'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
60'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
60'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
63'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
63'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
67'
Jose Alipaz - 2-ой Гол
75'
Universitario De Vinto - Угловой
85'
Universitario De Vinto - Угловой
90+2'
Universitario De Vinto - Угловой
90+4'
Universitario De Vinto - Угловой
90+5'
Tobar - 3-ий Гол
90+7'
Universitario De Vinto - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2
Превью матча Университарио Де Винто — Индепендьенте Петролеро
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
0
0
Угловые
6
7
Фолы
12
15
Удары (всего)
16
7
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
0
Комментарии к матчу