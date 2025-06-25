25.06.2025
Смотреть онлайн Оруро Роял - Реал Томаяпо 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Оруро Роял — Реал Томаяпо, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Bolivia Copa Division Profesional
Оруро Роял
Yerco Vallejos 30'
Yerco Vallejos 65'
Завершен
2 : 0
25 июня 2025
Yerco Vallejos
30'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,2
Yerco Vallejos
65'
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2
Текстовая трансляция
16'
Оруро Роял - Угловой
30'
Yerco Vallejos - 1-ый Гол
34'
Оруро Роял - Угловой
40'
Оруро Роял - Угловой
47'
Реал Томаяпо - Угловой
65'
Yerco Vallejos - 2-ой Гол
70'
Реал Томаяпо - Угловой
72'
Оруро Роял - Угловой
74'
Оруро Роял - Угловой
79'
Оруро Роял - Угловой
90+2'
Оруро Роял - Угловой
Превью матча Оруро Роял — Реал Томаяпо
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
0
0
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0
