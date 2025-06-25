Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.06.2025

Смотреть онлайн Оруро Роял - Реал Томаяпо 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Оруро РоялРеал Томаяпо, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Bolivia Copa Division Profesional
Оруро Роял
Yerco Vallejos 30'
Yerco Vallejos 65'
Завершен
2 : 0
25 июня 2025
Реал Томаяпо
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Yerco Vallejos icon
30'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,2
Yerco Vallejos icon
65'
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
30'
Yerco Vallejos - 1-ый Гол
34'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
40'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 4,2
47'
Угловой
Реал Томаяпо - Угловой
65'
Yerco Vallejos - 2-ой Гол
70'
Угловой
Реал Томаяпо - Угловой
72'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
74'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
79'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
90+2'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2

Превью матча Оруро Роял — Реал Томаяпо

История последних встреч

Оруро Роял
Оруро Роял
Реал Томаяпо
Оруро Роял
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
29.11.2025
Оруро Роял
Оруро Роял
5:2
Реал Томаяпо
Реал Томаяпо
Обзор
18.07.2025
Реал Томаяпо
Реал Томаяпо
1:1
Оруро Роял
Оруро Роял
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Оруро Роял Оруро Роял
50%
Реал Томаяпо Реал Томаяпо
50%
Атаки
0
0
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0
Игры 3 тур
27.11.2025
Боливар
6:1
Сан-Антонио Було Було
Завершен
27.11.2025
ГВ Сан-Хосе
3:1
Насьональ Потоси
Завершен
26.11.2025
Гуабира Монтеро
7:7
Стронгест
Завершен
26.11.2025
Оруро Роял
2:2
Блуминг
Завершен
20.11.2025
Сан-Антонио Було Було
0:3
Боливар
Завершен
19.11.2025
Блуминг
2:1
Оруро Роял
Завершен
19.11.2025
Стронгест
2:1
Гуабира Монтеро
Завершен
19.11.2025
Насьональ Потоси
3:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Спартак Спартак
24 Декабря
19:30
Авангард Авангард
Нефтехимик Нефтехимик
24 Декабря
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
ХК Тамбов ХК Тамбов
24 Декабря
19:00
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
ХК Югра ХК Югра
24 Декабря
17:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
Буран Воронеж Буран Воронеж
24 Декабря
19:00
ХК Рязань ХК Рязань
ХК Ростов ХК Ростов
24 Декабря
19:00
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Омские Крылья Омские Крылья
24 Декабря
17:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
24 Декабря
17:30
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
Зауралье Курган Зауралье Курган
24 Декабря
19:00
Юта Юта
Колорадо Колорадо
24 Декабря
05:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA