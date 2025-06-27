Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн Насьональ Потоси - Боливар 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Насьональ ПотосиБоливар, 3 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт.

МСК, 3 тур, Стадион: Витор Агустин Угарт
Bolivia Copa Division Profesional
Насьональ Потоси
Wilson Alvarez 34'
Wilson Alvarez 61'
Duban Felipe Palacio Mosquera 72'
Завершен
3 : 0
27 июня 2025
Боливар
Смотреть онлайн
Wilson Alvarez icon
34'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Wilson Alvarez icon
61'
Duban Felipe Palacio Mosquera icon
72'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Боливар - Угловой
7'
Угловой
Боливар - Угловой
8'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
21'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
31'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
34'
Wilson Alvarez - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
56'
Угловой
Боливар - Угловой
60'
Угловой
Боливар - Угловой
61'
Wilson Alvarez - 2-ой Гол
69'
Угловой
Боливар - Угловой
70'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
72'
Duban Felipe Palacio Mosquera - 3-ий Гол
83'
Угловой
Боливар - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,2

Превью матча Насьональ Потоси — Боливар

История последних встреч

Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Боливар
Насьональ Потоси
1 победа
1 ничья
3 побед
20%
20%
60%
23.12.2025
Боливар
Боливар
1:4
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор
21.12.2025
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
0:2
Боливар
Боливар
Обзор
05.12.2025
Боливар
Боливар
5:2
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор
11.07.2025
Боливар
Боливар
2:1
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор
29.06.2025
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
1:1
Боливар
Боливар
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
31%
Боливар Боливар
69%
Атаки
68
62
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
5
13
Удары в створ ворот
5
5
Игры 3 тур
27.11.2025
Боливар
6:1
Сан-Антонио Було Було
Завершен
27.11.2025
ГВ Сан-Хосе
3:1
Насьональ Потоси
Завершен
26.11.2025
Гуабира Монтеро
7:7
Стронгест
Завершен
26.11.2025
Оруро Роял
2:2
Блуминг
Завершен
20.11.2025
Сан-Антонио Було Було
0:3
Боливар
Завершен
19.11.2025
Блуминг
2:1
Оруро Роял
Завершен
19.11.2025
Стронгест
2:1
Гуабира Монтеро
Завершен
19.11.2025
Насьональ Потоси
3:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
Комментарии к матчу
