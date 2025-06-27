27.06.2025
Смотреть онлайн Насьональ Потоси - Боливар 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Насьональ Потоси — Боливар, 3 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт.
МСК, 3 тур, Стадион: Витор Агустин Угарт
Bolivia Copa Division Profesional
Насьональ Потоси
Wilson Alvarez 34'
Wilson Alvarez 61'
Duban Felipe Palacio Mosquera 72'
Завершен
3 : 0
27 июня 2025
Wilson Alvarez
34'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Wilson Alvarez
61'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,2
Текстовая трансляция
7'
Боливар - Угловой
7'
Боливар - Угловой
8'
Насьональ Потоси - Угловой
21'
Насьональ Потоси - Угловой
31'
Насьональ Потоси - Угловой
34'
Wilson Alvarez - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
56'
Боливар - Угловой
60'
Боливар - Угловой
61'
Wilson Alvarez - 2-ой Гол
69'
Боливар - Угловой
70'
Насьональ Потоси - Угловой
72'
Duban Felipe Palacio Mosquera - 3-ий Гол
83'
Боливар - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,2
Превью матча Насьональ Потоси — Боливар
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
31%
69%
Атаки
68
62
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
5
13
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу