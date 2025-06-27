27.06.2025
Смотреть онлайн Блуминг - Хорхе Вильстерманн 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Блуминг — Хорхе Вильстерманн, 3 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Тахуичи Агилера.
МСК, 3 тур, Стадион: Рамон Тахуичи Агилера
Bolivia Copa Division Profesional
Блуминг
Samuel Garzon 20'
Samuel Garzon 57'
Завершен
2 : 0
27 июня 2025
Samuel Garzon
20'
Samuel Garzon
57'
Текстовая трансляция
7'
Блуминг - Угловой
9'
Блуминг - Угловой
20'
Samuel Garzon - 1-ый Гол
30'
Хорхе Вильстерманн - Угловой
34'
Блуминг - Угловой
45+1'
Блуминг - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
56'
Блуминг - Угловой
57'
Samuel Garzon - 2-ой Гол
64'
Блуминг - Угловой
90+6'
Блуминг - Угловой
90+6'
Блуминг - Угловой
90+7'
Блуминг - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,4
Превью матча Блуминг — Хорхе Вильстерманн
История последних встреч
Блуминг
Хорхе Вильстерманн
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.07.2025
Хорхе Вильстерманн
1:2
Блуминг
Статистика матча
Владение мячом
53%
Атаки
49
51
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
4
12
Удары в створ ворот
5
6
