27.06.2025

Смотреть онлайн Блуминг - Хорхе Вильстерманн 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: БлумингХорхе Вильстерманн, 3 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Тахуичи Агилера.

МСК, 3 тур, Стадион: Рамон Тахуичи Агилера
Bolivia Copa Division Profesional
Блуминг
Samuel Garzon 20'
Samuel Garzon 57'
Завершен
2 : 0
27 июня 2025
Хорхе Вильстерманн
Samuel Garzon icon
20'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
Samuel Garzon icon
57'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,4
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Блуминг - Угловой
9'
Угловой
Блуминг - Угловой
20'
Samuel Garzon - 1-ый Гол
30'
Угловой
Хорхе Вильстерманн - Угловой
34'
Угловой
Блуминг - Угловой
45+1'
Угловой
Блуминг - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
56'
Угловой
Блуминг - Угловой
57'
Samuel Garzon - 2-ой Гол
64'
Угловой
Блуминг - Угловой
90+6'
Угловой
Блуминг - Угловой
90+6'
Угловой
Блуминг - Угловой
90+7'
Угловой
Блуминг - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,4

Превью матча Блуминг — Хорхе Вильстерманн

История последних встреч

Блуминг
Блуминг
Хорхе Вильстерманн
Блуминг
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.07.2025
Хорхе Вильстерманн
Хорхе Вильстерманн
1:2
Блуминг
Блуминг
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Блуминг Блуминг
53%
Хорхе Вильстерманн Хорхе Вильстерманн
47%
Атаки
49
51
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
4
12
Удары в створ ворот
5
6
Игры 3 тур
27.11.2025
Боливар
6:1
Сан-Антонио Було Було
Завершен
27.11.2025
ГВ Сан-Хосе
3:1
Насьональ Потоси
Завершен
26.11.2025
Гуабира Монтеро
7:7
Стронгест
Завершен
26.11.2025
Оруро Роял
2:2
Блуминг
Завершен
20.11.2025
Сан-Антонио Було Було
0:3
Боливар
Завершен
19.11.2025
Блуминг
2:1
Оруро Роял
Завершен
19.11.2025
Стронгест
2:1
Гуабира Монтеро
Завершен
19.11.2025
Насьональ Потоси
3:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA