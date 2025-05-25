25.05.2025
Смотреть онлайн Каролина - Флорида 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Каролина — Флорида, --- . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BB&T Центр.
Превью матча Каролина — Флорида
Каролина
56
Скотт Морроу
22
Logan Stankoven
52
Пётр Кочетков
24
Seth Jarvis
82
Йеспери Котканиеми
21
Alexander Nikishin
37
Андрей Свешников
8
Брент Бернс
77
Марк Янковски
11
Джордан Стаал
31
Фредерик Андерсен
7
Дмитрий Орлов
71
Тейлор Холл
20
Себастьян Ахо
48
Джордан Мартинук
4
Шейн Гостисбехере
74
Джейккоб Славин
28
Уильям Карриер
50
Eric Robinson
53
Jackson Blake
Тренер
Paul Maurice
Флорида
19
Мэтью Ткачук
42
Густав Форслинг
41
Витек Ванечек
15
Anton Lundell
9
Сэм Беннетт
5
Аарон Экблад
17
Эван Родригес
12
Джона Гаджевич
27
Eetu Luostarinen
23
Картер Верха
70
Jesper Boqvist
10
Эй Джей Грир
77
Нико Миккола
7
Дмитрий Куликов
63
Брэд Марчанд
72
Сергей Бобровский
92
Томаш Ношек
16
Александр Барков
88
Нэйт Шмидт
3
Сет Джонс
Тренер
Rod Brind'Amour
История последних встреч
Комментарии к матчу