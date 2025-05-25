Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.05.2025

Смотреть онлайн Каролина - Флорида 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: КаролинаФлорида, --- . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BB&T Центр.

МСК, ---, Стадион: BB&T Центр
НХЛ
Каролина
Завершен
2 : 6
25 мая 2025
Флорида
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Флорида
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Каролина
-
Счет после 2-го периода: 1-1
Флорида
-
Флорида
-
Флорида
-
Флорида
-
Флорида
-
Каролина
-
Счет после 3-го периода: 2-6

Превью матча Каролина — Флорида

Каролина Каролина
56
США
Скотт Морроу
22
Logan Stankoven
52
Россия
Пётр Кочетков
24
Канада
Seth Jarvis
82
Финляндия
Йеспери Котканиеми
21
Россия
Alexander Nikishin
37
Россия
Андрей Свешников
8
Канада
Брент Бернс
77
Канада
Марк Янковски
11
Канада
Джордан Стаал
31
Дания
Фредерик Андерсен
7
Россия
Дмитрий Орлов
71
Канада
Тейлор Холл
20
Финляндия
Себастьян Ахо
48
Канада
Джордан Мартинук
4
США
Шейн Гостисбехере
74
США
Джейккоб Славин
28
Канада
Уильям Карриер
50
США
Eric Robinson
53
США
Jackson Blake
Тренер
Канада
Paul Maurice
Флорида Флорида
19
США
Мэтью Ткачук
42
Швеция
Густав Форслинг
41
Чехия
Витек Ванечек
15
Финляндия
Anton Lundell
9
Канада
Сэм Беннетт
5
Канада
Аарон Экблад
17
Канада
Эван Родригес
12
Канада
Джона Гаджевич
27
Финляндия
Eetu Luostarinen
23
Канада
Картер Верха
70
Швеция
Jesper Boqvist
10
Канада
Эй Джей Грир
77
Финляндия
Нико Миккола
7
Россия
Дмитрий Куликов
63
Канада
Брэд Марчанд
72
Россия
Сергей Бобровский
92
Чехия
Томаш Ношек
16
Финляндия
Александр Барков
88
США
Нэйт Шмидт
3
США
Сет Джонс
Тренер
Канада
Rod Brind'Amour

История последних встреч

Каролина
Каролина
Флорида
Каролина
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
29.05.2025
Флорида
Флорида
5:3
Каролина
Каролина
Обзор
27.05.2025
Каролина
Каролина
3:0
Флорида
Флорида
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45