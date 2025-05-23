23.05.2025
Смотреть онлайн Флорида - Каролина 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Флорида — Каролина, --- . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена.
Превью матча Флорида — Каролина
Флорида
10
Эй Джей Грир
27
Eetu Luostarinen
12
Джона Гаджевич
63
Брэд Марчанд
7
Дмитрий Куликов
15
Anton Lundell
72
Сергей Бобровский
19
Мэтью Ткачук
41
Витек Ванечек
42
Густав Форслинг
77
Нико Миккола
9
Сэм Беннетт
13
Сэм Райнхарт
3
Сет Джонс
88
Нэйт Шмидт
17
Эван Родригес
16
Александр Барков
92
Томаш Ношек
23
Картер Верха
5
Аарон Экблад
Тренер
Rod Brind'Amour
Каролина
8
Брент Бернс
4
Шейн Гостисбехере
53
Jackson Blake
96
Джон Рослович
74
Джейккоб Славин
28
Уильям Карриер
50
Eric Robinson
77
Марк Янковски
26
Шон Уокер
37
Андрей Свешников
52
Пётр Кочетков
24
Seth Jarvis
22
Logan Stankoven
56
Скотт Морроу
48
Джордан Мартинук
71
Тейлор Холл
11
Джордан Стаал
31
Фредерик Андерсен
7
Дмитрий Орлов
20
Себастьян Ахо
Тренер
Paul Maurice
История последних встреч
Комментарии к матчу