23.05.2025

Смотреть онлайн Флорида - Каролина 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ФлоридаКаролина, --- . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена.

МСК, ---, Стадион: ПиЭнСи Арена
НХЛ
Флорида
Завершен
5 : 0
23 мая 2025
Каролина
Смотреть онлайн
Флорида
-
Флорида
-
Флорида
-
Счет после 1-го периода: 3-0
Флорида
-
Счет после 2-го периода: 4-0
Флорида
-
Счет после 3-го периода: 5-0

Превью матча Флорида — Каролина

Флорида Флорида
10
Канада
Эй Джей Грир
27
Финляндия
Eetu Luostarinen
12
Канада
Джона Гаджевич
63
Канада
Брэд Марчанд
7
Россия
Дмитрий Куликов
15
Финляндия
Anton Lundell
72
Россия
Сергей Бобровский
19
США
Мэтью Ткачук
41
Чехия
Витек Ванечек
42
Швеция
Густав Форслинг
77
Финляндия
Нико Миккола
9
Канада
Сэм Беннетт
13
Канада
Сэм Райнхарт
3
США
Сет Джонс
88
США
Нэйт Шмидт
17
Канада
Эван Родригес
16
Финляндия
Александр Барков
92
Чехия
Томаш Ношек
23
Канада
Картер Верха
5
Канада
Аарон Экблад
Тренер
Канада
Rod Brind'Amour
Каролина Каролина
8
Канада
Брент Бернс
4
США
Шейн Гостисбехере
53
США
Jackson Blake
96
США
Джон Рослович
74
США
Джейккоб Славин
28
Канада
Уильям Карриер
50
США
Eric Robinson
77
Канада
Марк Янковски
26
Канада
Шон Уокер
37
Россия
Андрей Свешников
52
Россия
Пётр Кочетков
24
Канада
Seth Jarvis
22
Logan Stankoven
56
США
Скотт Морроу
48
Канада
Джордан Мартинук
71
Канада
Тейлор Холл
11
Канада
Джордан Стаал
31
Дания
Фредерик Андерсен
7
Россия
Дмитрий Орлов
20
Финляндия
Себастьян Ахо
Тренер
Канада
Paul Maurice

История последних встреч

Флорида
Флорида
Каролина
Флорида
2 побед
0 ничьих
1 победа
67%
0%
33%
29.05.2025
Флорида
Флорида
5:3
Каролина
Каролина
Обзор
27.05.2025
Каролина
Каролина
3:0
Флорида
Флорида
Обзор
25.05.2025
Каролина
Каролина
2:6
Флорида
Флорида
Обзор
Комментарии к матчу
