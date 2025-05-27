27.05.2025
Смотреть онлайн Каролина - Флорида 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Каролина — Флорида, --- . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BB&T Центр.
Превью матча Каролина — Флорида
Каролина
56
Скотт Морроу
22
Logan Stankoven
24
Seth Jarvis
82
Йеспери Котканиеми
21
Alexander Nikishin
37
Андрей Свешников
52
Пётр Кочетков
77
Марк Янковски
11
Джордан Стаал
31
Фредерик Андерсен
7
Дмитрий Орлов
71
Тейлор Холл
20
Себастьян Ахо
48
Джордан Мартинук
4
Шейн Гостисбехере
74
Джейккоб Славин
8
Брент Бернс
28
Уильям Карриер
50
Eric Robinson
53
Jackson Blake
Тренер
Paul Maurice
Флорида
17
Эван Родригес
41
Витек Ванечек
15
Anton Lundell
9
Сэм Беннетт
5
Аарон Экблад
8
Nico Sturm
12
Джона Гаджевич
26
Увис Балинскис
23
Картер Верха
70
Jesper Boqvist
27
Eetu Luostarinen
42
Густав Форслинг
19
Мэтью Ткачук
63
Брэд Марчанд
72
Сергей Бобровский
92
Томаш Ношек
16
Александр Барков
88
Нэйт Шмидт
3
Сет Джонс
7
Дмитрий Куликов
Тренер
Rod Brind'Amour
История последних встреч
Каролина
Флорида
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.05.2025
Флорида
5:3
Каролина
