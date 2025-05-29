29.05.2025
Смотреть онлайн Флорида - Каролина 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Флорида — Каролина, --- . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена.
Превью матча Флорида — Каролина
Флорида
41
Витек Ванечек
27
Eetu Luostarinen
12
Джона Гаджевич
63
Брэд Марчанд
15
Anton Lundell
7
Дмитрий Куликов
72
Сергей Бобровский
10
Эй Джей Грир
19
Мэтью Ткачук
42
Густав Форслинг
77
Нико Миккола
9
Сэм Беннетт
13
Сэм Райнхарт
3
Сет Джонс
17
Эван Родригес
88
Нэйт Шмидт
16
Александр Барков
23
Картер Верха
92
Томаш Ношек
5
Аарон Экблад
Тренер
Rod Brind'Amour
Каролина
8
Брент Бернс
4
Шейн Гостисбехере
53
Jackson Blake
74
Джейккоб Славин
28
Уильям Карриер
50
Eric Robinson
77
Марк Янковски
82
Йеспери Котканиеми
37
Андрей Свешников
52
Пётр Кочетков
21
Alexander Nikishin
24
Seth Jarvis
22
Logan Stankoven
56
Скотт Морроу
48
Джордан Мартинук
11
Джордан Стаал
31
Фредерик Андерсен
7
Дмитрий Орлов
20
Себастьян Ахо
71
Тейлор Холл
Тренер
Paul Maurice
Комментарии к матчу