Смотреть онлайн Флорида - Каролина 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Флорида — Каролина, --- . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена.