29.05.2025

Смотреть онлайн Флорида - Каролина 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ФлоридаКаролина, --- . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена.

МСК, ---, Стадион: ПиЭнСи Арена
НХЛ
Флорида
Завершен
5 : 3
29 мая 2025
Каролина
Каролина
-
Каролина
-
Счет после 1-го периода: 0-2
Флорида
-
Флорида
-
Флорида
-
Счет после 2-го периода: 3-2
Каролина
-
Флорида
-
Флорида
-
Счет после 3-го периода: 5-3

Превью матча Флорида — Каролина

Флорида Флорида
41
Чехия
Витек Ванечек
27
Финляндия
Eetu Luostarinen
12
Канада
Джона Гаджевич
63
Канада
Брэд Марчанд
15
Финляндия
Anton Lundell
7
Россия
Дмитрий Куликов
72
Россия
Сергей Бобровский
10
Канада
Эй Джей Грир
19
США
Мэтью Ткачук
42
Швеция
Густав Форслинг
77
Финляндия
Нико Миккола
9
Канада
Сэм Беннетт
13
Канада
Сэм Райнхарт
3
США
Сет Джонс
17
Канада
Эван Родригес
88
США
Нэйт Шмидт
16
Финляндия
Александр Барков
23
Канада
Картер Верха
92
Чехия
Томаш Ношек
5
Канада
Аарон Экблад
Тренер
Канада
Rod Brind'Amour
Каролина Каролина
8
Канада
Брент Бернс
4
США
Шейн Гостисбехере
53
США
Jackson Blake
74
США
Джейккоб Славин
28
Канада
Уильям Карриер
50
США
Eric Robinson
77
Канада
Марк Янковски
82
Финляндия
Йеспери Котканиеми
37
Россия
Андрей Свешников
52
Россия
Пётр Кочетков
21
Россия
Alexander Nikishin
24
Канада
Seth Jarvis
22
Logan Stankoven
56
США
Скотт Морроу
48
Канада
Джордан Мартинук
11
Канада
Джордан Стаал
31
Дания
Фредерик Андерсен
7
Россия
Дмитрий Орлов
20
Финляндия
Себастьян Ахо
71
Канада
Тейлор Холл
Тренер
Канада
Paul Maurice
