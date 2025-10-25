25.10.2025
Смотреть онлайн Zadar (W) - KA Zana Lelas (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия. A1 - Женщины. Баскетбол: Zadar (W) — KA Zana Lelas (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Kresimir Cosic Hall.
МСК, 4 тур, Арена: Kresimir Cosic Hall
Хорватия. A1 - Женщины. Баскетбол
Отменен
17:19 18:21 27:26 23:19 11:7
96 : 92
25 октября 2025
Превью матча Zadar (W) — KA Zana Lelas (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
30
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
16
11
% реализации штрафных
76.2
64.7
Комментарии к матчу