25.10.2025
Смотреть онлайн Split (W) - Ragusa Dubrovnik (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия. A1 - Женщины. Баскетбол: Split (W) — Ragusa Dubrovnik (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на арене Arena Gripe.
МСК, 4 тур, Арена: Arena Gripe
Хорватия. A1 - Женщины. Баскетбол
Завершен
17:28 8:16 3:24 6:4
17:28 8:16 3:24 6:4
34 : 74
25 октября 2025
Превью матча Split (W) — Ragusa Dubrovnik (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
23
3-х очк. попадания
3
5
Реализовано штрафных
1
11
% реализации штрафных
25
64.7
Комментарии к матчу