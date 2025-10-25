Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Medvescak (W) - Studio Zagreb (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияХорватия. A1 - Женщины. Баскетбол: Medvescak (W)Studio Zagreb (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Sport hall Pescenica.

МСК, 4 тур, Арена: Sport hall Pescenica
Хорватия. A1 - Женщины. Баскетбол
Medvescak (W)
Завершен
14:22 7:31 15:17 18:20
54 : 90
25 октября 2025
Studio Zagreb (W)
Превью матча Medvescak (W) — Studio Zagreb (W)

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
28
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
3
13
% реализации штрафных
75
59.1
Игры 4 тур
26.10.2025
Zadar Plus (W)
71:74
KK FSV (W)
Завершен
25.10.2025
Medvescak (W)
54:90
Studio Zagreb (W)
Завершен
25.10.2025
Zadar (W)
96:92
KA Zana Lelas (W)
Отменен
25.10.2025
Split (W)
34:74
Ragusa Dubrovnik (W)
Завершен
25.10.2025
Brod Na Savi (W)
89:85
Sibenik (W)
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
Аякс Аякс
Бенфика Бенфика
25 Ноября
20:45