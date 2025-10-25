25.10.2025
Смотреть онлайн Medvescak (W) - Studio Zagreb (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия. A1 - Женщины. Баскетбол: Medvescak (W) — Studio Zagreb (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Sport hall Pescenica.
МСК, 4 тур, Арена: Sport hall Pescenica
Хорватия. A1 - Женщины. Баскетбол
Завершен
14:22 7:31 15:17 18:20
54 : 90
25 октября 2025
Превью матча Medvescak (W) — Studio Zagreb (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
28
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
3
13
% реализации штрафных
75
59.1
