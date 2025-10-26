26.10.2025
Смотреть онлайн Zadar Plus (W) - KK FSV (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия. A1 - Женщины. Баскетбол: Zadar Plus (W) — KK FSV (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Хорватия. A1 - Женщины. Баскетбол
Завершен
17:16 16:16 23:26 15:16
71 : 74
26 октября 2025
Превью матча Zadar Plus (W) — KK FSV (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
21
3-х очк. попадания
4
8
Реализовано штрафных
21
8
% реализации штрафных
75
57.1
Комментарии к матчу