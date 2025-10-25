Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) - Denso Iris (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияJapan WJBL Premier Women: Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)Denso Iris (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на арене Wing Arena Kariya.

МСК, 1 тур, Арена: Wing Arena Kariya
Japan WJBL Premier Women
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Завершен
15:23 22:12 12:11 18:17
67 : 63
25 октября 2025
Denso Iris (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) — Denso Iris (W)

Команда Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Denso Iris (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Denso Iris (W)
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
26.10.2025
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
74:75
Denso Iris (W)
Denso Iris (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
12
6
% реализации штрафных
60
75
Игры 1 тур
09.11.2025
Tokyo Haneda Vickies (W)
57:62
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Завершен
09.11.2025
Eneos Sunflowers (W)
51:81
Denso Iris (W)
Завершен
09.11.2025
Fujitsu Red Wave (W)
72:58
Aisin AW Wings (W)
Завершен
09.11.2025
Chanson V-Magic (W)
60:67
Toyota Antelopes (W)
Завершен
08.11.2025
Eneos Sunflowers (W)
65:93
Denso Iris (W)
Завершен
08.11.2025
Fujitsu Red Wave (W)
85:59
Aisin AW Wings (W)
Завершен
01.11.2025
Chanson V-Magic (W)
70:60
Aisin AW Wings (W)
Завершен
01.11.2025
Eneos Sunflowers (W)
61:72
Toyota Antelopes (W)
Завершен
01.11.2025
Denso Iris (W)
82:66
Tokyo Haneda Vickies (W)
Завершен
26.10.2025
Aisin AW Wings (W)
48:86
Eneos Sunflowers (W)
Завершен
25.10.2025
Fujitsu Red Wave (W)
66:67
Chanson V-Magic (W)
Завершен
25.10.2025
Aisin AW Wings (W)
64:78
Eneos Sunflowers (W)
Завершен
25.10.2025
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
67:63
Denso Iris (W)
Завершен
19.10.2025
Fujitsu Red Wave (W)
58:68
Denso Iris (W)
Завершен
19.10.2025
Eneos Sunflowers (W)
61:75
Chanson V-Magic (W)
Завершен
19.10.2025
Tokyo Haneda Vickies (W)
69:62
Aisin AW Wings (W)
Завершен
19.10.2025
Toyota Antelopes (W)
63:75
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Завершен
18.10.2025
Fujitsu Red Wave (W)
80:69
Denso Iris (W)
Завершен
18.10.2025
Eneos Sunflowers (W)
97:71
Chanson V-Magic (W)
Завершен
18.10.2025
Tokyo Haneda Vickies (W)
60:75
Aisin AW Wings (W)
Завершен
18.10.2025
Toyota Antelopes (W)
68:46
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Завершен
Комментарии к матчу
