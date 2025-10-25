Смотреть онлайн Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) - Denso Iris (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Japan WJBL Premier Women: Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) — Denso Iris (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на арене Wing Arena Kariya.
15:23 22:12 12:11 18:17
Превью матча Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) — Denso Iris (W)
Команда Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Denso Iris (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W), в том матче победу одержали гостьи.