Смотреть онлайн Aisin AW Wings (W) - Eneos Sunflowers (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Japan WJBL Premier Women: Aisin AW Wings (W) — Eneos Sunflowers (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на арене Anjochiku Kibonooka Gymnasium.
Превью матча Aisin AW Wings (W) — Eneos Sunflowers (W)
Команда Aisin AW Wings (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Eneos Sunflowers (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Aisin AW Wings (W), в том матче победу одержали гостьи.