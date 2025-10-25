Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Aisin AW Wings (W) - Eneos Sunflowers (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияJapan WJBL Premier Women: Aisin AW Wings (W)Eneos Sunflowers (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на арене Anjochiku Kibonooka Gymnasium.

МСК, 1 тур, Арена: Anjochiku Kibonooka Gymnasium
Japan WJBL Premier Women
Aisin AW Wings (W)
Завершен
20:26 24:19 11:21 9:12
64 : 78
25 октября 2025
Eneos Sunflowers (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Aisin AW Wings (W) — Eneos Sunflowers (W)

Команда Aisin AW Wings (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Eneos Sunflowers (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Aisin AW Wings (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Aisin AW Wings (W)
Aisin AW Wings (W)
Eneos Sunflowers (W)
Aisin AW Wings (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
26.10.2025
Aisin AW Wings (W)
Aisin AW Wings (W)
48:86
Eneos Sunflowers (W)
Eneos Sunflowers (W)
Обзор
Игры 1 тур
09.11.2025
Tokyo Haneda Vickies (W)
57:62
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Завершен
09.11.2025
Eneos Sunflowers (W)
51:81
Denso Iris (W)
Завершен
09.11.2025
Fujitsu Red Wave (W)
72:58
Aisin AW Wings (W)
Завершен
09.11.2025
Chanson V-Magic (W)
60:67
Toyota Antelopes (W)
Завершен
08.11.2025
Eneos Sunflowers (W)
65:93
Denso Iris (W)
Завершен
08.11.2025
Fujitsu Red Wave (W)
85:59
Aisin AW Wings (W)
Завершен
01.11.2025
Chanson V-Magic (W)
70:60
Aisin AW Wings (W)
Завершен
01.11.2025
Eneos Sunflowers (W)
61:72
Toyota Antelopes (W)
Завершен
01.11.2025
Denso Iris (W)
82:66
Tokyo Haneda Vickies (W)
Завершен
26.10.2025
Aisin AW Wings (W)
48:86
Eneos Sunflowers (W)
Завершен
25.10.2025
Fujitsu Red Wave (W)
66:67
Chanson V-Magic (W)
Завершен
25.10.2025
Aisin AW Wings (W)
64:78
Eneos Sunflowers (W)
Завершен
25.10.2025
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
67:63
Denso Iris (W)
Завершен
19.10.2025
Fujitsu Red Wave (W)
58:68
Denso Iris (W)
Завершен
19.10.2025
Eneos Sunflowers (W)
61:75
Chanson V-Magic (W)
Завершен
19.10.2025
Tokyo Haneda Vickies (W)
69:62
Aisin AW Wings (W)
Завершен
19.10.2025
Toyota Antelopes (W)
63:75
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Завершен
18.10.2025
Fujitsu Red Wave (W)
80:69
Denso Iris (W)
Завершен
18.10.2025
Eneos Sunflowers (W)
97:71
Chanson V-Magic (W)
Завершен
18.10.2025
Tokyo Haneda Vickies (W)
60:75
Aisin AW Wings (W)
Завершен
18.10.2025
Toyota Antelopes (W)
68:46
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00