Смотреть онлайн Fujitsu Red Wave (W) - Chanson V-Magic (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Japan WJBL Premier Women: Fujitsu Red Wave (W) — Chanson V-Magic (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на арене Kawasaki Toroki Arena.
18:21 21:18 10:10 17:18
Превью матча Fujitsu Red Wave (W) — Chanson V-Magic (W)
Команда Fujitsu Red Wave (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Chanson V-Magic (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.