26.10.2025

Смотреть онлайн Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) - Denso Iris (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЖенский чемпионат Японии по баскетболу: Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)Denso Iris (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на арене Wing Arena Kariya.

МСК, 1 тур, Арена: Wing Arena Kariya
Женский чемпионат Японии по баскетболу
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Завершен
21:20 21:20 22:13 10:22
74 : 75
26 октября 2025
Denso Iris (W)
Превью матча Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) — Denso Iris (W)

Команда Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Denso Iris (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Denso Iris (W)
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
25.10.2025
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
67:63
Denso Iris (W)
Denso Iris (W)
Статистика матча

2-х очк. попадания
17
17
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
13
19
% реализации штрафных
72.2
90.5
Игры 1 тур
23.11.2025
Eneos Sunflowers (W)
77:71
Tokyo Haneda Vickies (W)
Завершен
22.11.2025
Chanson V-Magic (W)
67:77
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Завершен
22.11.2025
Eneos Sunflowers (W)
72:42
Tokyo Haneda Vickies (W)
Завершен
15.11.2025
Aisin AW Wings (W)
49:68
Toyota Antelopes (W)
Завершен
15.11.2025
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
64:60
Eneos Sunflowers (W)
Завершен
08.11.2025
Tokyo Haneda Vickies (W)
59:72
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
Завершен
26.10.2025
Tokyo Haneda Vickies (W)
52:68
Toyota Antelopes (W)
Завершен
26.10.2025
Toyota-Boshoku Sunshine Rabbits (W)
74:75
Denso Iris (W)
Завершен
