Смотреть онлайн Tokyo Haneda Vickies (W) - Toyota Antelopes (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Женский чемпионат Японии по баскетболу: Tokyo Haneda Vickies (W) — Toyota Antelopes (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на арене Ota City General Gymnasium.
12:18 8:11 16:18 16:21
Превью матча Tokyo Haneda Vickies (W) — Toyota Antelopes (W)
Команда Tokyo Haneda Vickies (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Toyota Antelopes (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.