Смотреть онлайн VRB/ULRB Riviera 1952 - Лайонс де Женева (23) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария. NLB. Баскетбол: VRB/ULRB Riviera 1952 — Лайонс де Женева (23), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
22:13 15:22 30:24 17:25 16:9
Превью матча VRB/ULRB Riviera 1952 — Лайонс де Женева (23)
Команда VRB/ULRB Riviera 1952 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Лайонс де Женева (23), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.