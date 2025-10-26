26.10.2025
Смотреть онлайн CNBS - SAV Vacallo Basket 26.10.2025. Прямая трансляция
МСК, 5 тур
Швейцария. NLB. Баскетбол
Завершен
22:20 29:15 14:24 32:20
97 : 76
26 октября 2025
Превью матча CNBS — SAV Vacallo Basket
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
21
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
28
16
% реализации штрафных
82.4
76.2
Комментарии к матчу