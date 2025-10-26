Смотреть онлайн Винтертур - Lugano Tigers U23 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария. NLB. Баскетбол: Винтертур — Lugano Tigers U23, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
13:18 22:14 17:21 25:36
Превью матча Винтертур — Lugano Tigers U23
Команда Винтертур в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Lugano Tigers U23, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.