26.10.2025

Смотреть онлайн Винтертур - Lugano Tigers U23 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария. NLB. Баскетбол: ВинтертурLugano Tigers U23, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Швейцария. NLB. Баскетбол
Винтертур
Завершен
13:18 22:14 17:21 25:36
77 : 89
26 октября 2025
Lugano Tigers U23
Смотреть онлайн
Превью матча Винтертур — Lugano Tigers U23

Команда Винтертур в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Lugano Tigers U23, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
25
3-х очк. попадания
5
6
Реализовано штрафных
12
19
% реализации штрафных
66.7
57.6
Кол-во реализованных бросков
41
46
Игры 5 тур
26.10.2025
VRB/ULRB Riviera 1952
100:93
Лайонс де Женева (23)
Завершен
26.10.2025
CNBS
97:76
SAV Vacallo Basket
Завершен
26.10.2025
Винтертур
77:89
Lugano Tigers U23
Завершен
25.10.2025
Академия Фрибург (23)
82:75
Ред Девилз Моржес Сен-Прекс
Завершен
25.10.2025
Вилларс
68:57
Люцерн
Завершен
