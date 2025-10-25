25.10.2025
Смотреть онлайн Академия Фрибург (23) - Ред Девилз Моржес Сен-Прекс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария. NLB. Баскетбол: Академия Фрибург (23) — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Швейцария. NLB. Баскетбол
Завершен
21:22 23:21 23:18 15:14
21:22 23:21 23:18 15:14
82 : 75
25 октября 2025
Превью матча Академия Фрибург (23) — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
20
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
12
20
% реализации штрафных
85.7
64.5
Кол-во реализованных бросков
32
32
Комментарии к матчу