29.10.2025

Смотреть онлайн Шалон - Baku Sabah 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаБаскетбольная Лига Чемпионов ФИБА: ШалонBaku Sabah, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Le Colisee.

МСК, 3 тур, Арена: Le Colisee
Баскетбольная Лига Чемпионов ФИБА
Шалон
Завершен
24:18 30:17 8:23 22:13
84 : 71
29 октября 2025
Baku Sabah
Смотреть онлайн
Превью матча Шалон — Baku Sabah

Команда Шалон в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Baku Sabah, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.

Шалон Шалон
8
США
Jeremiah Hill
6
Франция
Yohan Choupas
13
Франция
Lionel Gaudoux
40
США
Zac Cuthbertson
25
США
Justyn Mutts
Baku Sabah Baku Sabah
1
США
Justin Tillman
13
США
James Eads
15
Латвия
Klavs Cavars
2
США
Keith Jordan
3
США
Hassani Gravett

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
20
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
17
13
% реализации штрафных
63
61.9
Кол-во реализованных бросков
47
39
Игры 3 тур
29.10.2025
Уникаха Малага
102:80
Остенде
Завершен
29.10.2025
Шалон
84:71
Baku Sabah
Завершен
29.10.2025
Сольнок
77:76
ВЭФ Рига
Завершен
29.10.2025
Мерсин ББГСК
81:73
Кардица
Завершен
28.10.2025
Альба Берлин
94:78
ЭРА Нимбурк
Завершен
28.10.2025
Wanwisa Aueawiriyayothin
69:71
AEK
Завершен
28.10.2025
Бней Герцлия
74:77
2Б Контрол Трапани
Завершен
22.10.2025
Ховентут
94:67
Бурсаспор
Завершен
22.10.2025
Шоле
92:103
Хапоэль Холон
Завершен
21.10.2025
Спартак Суботица
83:93
Гран-Канария
Завершен
21.10.2025
Ле-Ман
89:69
Спорт Лиссабон Бенфика
Завершен
21.10.2025
Galatasaray
89:83
С.Оливер Вюрцбург
Завершен
21.10.2025
Игокеа
91:76
Триест
Завершен
Комментарии к матчу
