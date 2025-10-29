Смотреть онлайн Шалон - Baku Sabah 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Баскетбольная Лига Чемпионов ФИБА: Шалон — Baku Sabah, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Le Colisee.
24:18 30:17 8:23 22:13
Превью матча Шалон — Baku Sabah
Команда Шалон в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Baku Sabah, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.