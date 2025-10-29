Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Сольнок - ВЭФ Рига 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаБаскетбольная Лига Чемпионов ФИБА: СольнокВЭФ Рига, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Tiszaligeti Sports Hall.

МСК, 3 тур, Арена: Tiszaligeti Sports Hall
Баскетбольная Лига Чемпионов ФИБА
Сольнок
Завершен
16:19 26:20 24:17 11:20
77 : 76
29 октября 2025
ВЭФ Рига
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Сольнок — ВЭФ Рига

Команда Сольнок в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда ВЭФ Рига, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.

Сольнок Сольнок
3
Венгрия
Tamas Pallai
22
США
Brady Skeens
30
Венгрия
Adam Somogyi
США
Letre Darthard
4
США
Auston Barnes
ВЭФ Рига ВЭФ Рига
15
Rostyslav Novitskyi
9
Латвия
Дайрис Бертанс
12
Пуэрто-Рико
Arnaldo Toro
44
Латвия
Toms Leimanis
США
Zahir Porter

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
20
3-х очк. попадания
11
8
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
54.5
75
Кол-во реализованных бросков
22
22
Игры 3 тур
29.10.2025
Уникаха Малага
102:80
Остенде
Завершен
29.10.2025
Шалон
84:71
Baku Sabah
Завершен
29.10.2025
Сольнок
77:76
ВЭФ Рига
Завершен
29.10.2025
Мерсин ББГСК
81:73
Кардица
Завершен
28.10.2025
Альба Берлин
94:78
ЭРА Нимбурк
Завершен
28.10.2025
Wanwisa Aueawiriyayothin
69:71
AEK
Завершен
28.10.2025
Бней Герцлия
74:77
2Б Контрол Трапани
Завершен
22.10.2025
Ховентут
94:67
Бурсаспор
Завершен
22.10.2025
Шоле
92:103
Хапоэль Холон
Завершен
21.10.2025
Спартак Суботица
83:93
Гран-Канария
Завершен
21.10.2025
Ле-Ман
89:69
Спорт Лиссабон Бенфика
Завершен
21.10.2025
Galatasaray
89:83
С.Оливер Вюрцбург
Завершен
21.10.2025
Игокеа
91:76
Триест
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Хавре Хавре
Нант Нант
8 Ноября
21:00
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
8 Ноября
23:00
EYEBALLERS EYEBALLERS
BetBoom Team BetBoom Team
8 Ноября
22:00
Сандерленд Сандерленд
Арсенал Арсенал
8 Ноября
20:30
Црвена Звезда Црвена Звезда
Будучност Будучност
8 Ноября
22:00