29.10.2025

Смотреть онлайн Уникаха Малага - Остенде 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаБаскетбольная Лига Чемпионов ФИБА: Уникаха МалагаОстенде, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena.

МСК, 3 тур, Арена: Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena
Баскетбольная Лига Чемпионов ФИБА
Уникаха Малага
Завершен
29:19 25:22 25:24 23:15
102 : 80
29 октября 2025
Остенде
Смотреть онлайн
Превью матча Уникаха Малага — Остенде

Команда Уникаха Малага в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Остенде, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.

Уникаха Малага Уникаха Малага
3
США
Джеймс Уэбб
27
Доминиканская Республика
Chris Duarte
2
Польша
Olek Balcerowski
7
Испания
Jonathan Barreiro
55
США
Kendrick Perry
Остенде Остенде
30
Бельгия
Pierre-Antoine Gillet
11
США
Silas Melson
8
Бельгия
Joppe Mennes
16
Бельгия
Haris Bratanovic
1
США
Aaron Estrada

Статистика матча

2-х очк. попадания
35
24
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
11
8
% реализации штрафных
91.7
88.9
Кол-во реализованных бросков
51
40
Игры 3 тур
29.10.2025
Уникаха Малага
102:80
Остенде
Завершен
29.10.2025
Шалон
84:71
Baku Sabah
Завершен
29.10.2025
Сольнок
77:76
ВЭФ Рига
Завершен
29.10.2025
Мерсин ББГСК
81:73
Кардица
Завершен
28.10.2025
Альба Берлин
94:78
ЭРА Нимбурк
Завершен
28.10.2025
Wanwisa Aueawiriyayothin
69:71
AEK
Завершен
28.10.2025
Бней Герцлия
74:77
2Б Контрол Трапани
Завершен
22.10.2025
Ховентут
94:67
Бурсаспор
Завершен
22.10.2025
Шоле
92:103
Хапоэль Холон
Завершен
21.10.2025
Спартак Суботица
83:93
Гран-Канария
Завершен
21.10.2025
Ле-Ман
89:69
Спорт Лиссабон Бенфика
Завершен
21.10.2025
Galatasaray
89:83
С.Оливер Вюрцбург
Завершен
21.10.2025
Игокеа
91:76
Триест
Завершен
