Смотреть онлайн Уникаха Малага - Остенде 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Баскетбольная Лига Чемпионов ФИБА: Уникаха Малага — Остенде, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena.
29:19 25:22 25:24 23:15
Превью матча Уникаха Малага — Остенде
Команда Уникаха Малага в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Остенде, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.