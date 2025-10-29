Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Мерсин ББГСК - Кардица 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаБаскетбольная Лига Чемпионов ФИБА: Мерсин ББГСККардица, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Yenisehir Belediyesi Spor Salonu.

МСК, 3 тур, Арена: Yenisehir Belediyesi Spor Salonu
Баскетбольная Лига Чемпионов ФИБА
Мерсин ББГСК
Завершен
20:23 17:16 27:17 17:17
81 : 73
29 октября 2025
Кардица
Превью матча Мерсин ББГСК — Кардица

Команда Мерсин ББГСК в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Кардица, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения.

Мерсин ББГСК Мерсин ББГСК
1
США
Джастин Коббс
Англия
Габриэл Оласени
4
США
Ronald March
9
Испания
Paco Cruz
14
Австралия
Jack White
Кардица Кардица
10
США
Mike Bothwell
2
США
Брэндон Джефферсон
23
США
Damien Jefferson
24
Финляндия
Alexander Madsen
14
Греция
Leonidas Kaselakis

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
15
3-х очк. попадания
10
9
Реализовано штрафных
23
16
% реализации штрафных
92
66.7
Кол-во реализованных бросков
23
20
Игры 3 тур
29.10.2025
Уникаха Малага
102:80
Остенде
Завершен
29.10.2025
Шалон
84:71
Baku Sabah
Завершен
29.10.2025
Сольнок
77:76
ВЭФ Рига
Завершен
29.10.2025
Мерсин ББГСК
81:73
Кардица
Завершен
28.10.2025
Альба Берлин
94:78
ЭРА Нимбурк
Завершен
28.10.2025
Wanwisa Aueawiriyayothin
69:71
AEK
Завершен
28.10.2025
Бней Герцлия
74:77
2Б Контрол Трапани
Завершен
22.10.2025
Ховентут
94:67
Бурсаспор
Завершен
22.10.2025
Шоле
92:103
Хапоэль Холон
Завершен
21.10.2025
Спартак Суботица
83:93
Гран-Канария
Завершен
21.10.2025
Ле-Ман
89:69
Спорт Лиссабон Бенфика
Завершен
21.10.2025
Galatasaray
89:83
С.Оливер Вюрцбург
Завершен
21.10.2025
Игокеа
91:76
Триест
Завершен
