Смотреть онлайн ЕС Гулетт - Махдия 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Чемпионат Туниса по баскетболу: ЕС Гулетт — Махдия, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Salle Beji Caid Essebsi.