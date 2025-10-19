Смотреть онлайн Радес - Монастир 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Чемпионат Туниса по баскетболу: Радес — Монастир, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Salle couverte Taoufik-Bouhima.
Превью матча Радес — Монастир
Команда Радес в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Монастир, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Монастир, в том матче победу одержали хозяева.