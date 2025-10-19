Смотреть онлайн Хаммамет - Кайруан 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Чемпионат Туниса по баскетболу: Хаммамет — Кайруан, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Salle Couverte Hammamet.
Превью матча Хаммамет — Кайруан
Команда Хаммамет в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Кайруан, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Кайруан, в том матче победу одержали хозяева.