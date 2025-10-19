Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Стаде Набеулиен - Ансар 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТунисЧемпионат Туниса по баскетболу: Стаде НабеулиенАнсар, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Salle Bir Challouf.

МСК, 6 тур, Арена: Salle Bir Challouf
Чемпионат Туниса по баскетболу
Стаде Набеулиен
Завершен
67 : 60
19 октября 2025
Ансар
Смотреть онлайн
Превью матча Стаде Набеулиен — Ансар

Команда Стаде Набеулиен в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Ансар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Ансар, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Стаде Набеулиен
Стаде Набеулиен
Ансар
Стаде Набеулиен
1 победа
0 побед
100%
0%
27.09.2025
Ансар
Ансар
48:63
Стаде Набеулиен
Стаде Набеулиен
Обзор
Игры 6 тур
19.10.2025
Стаде Набеулиен
67:60
Ансар
Завершен
19.10.2025
ЕС Гулетт
82:71
Махдия
Завершен
19.10.2025
Радес
60:71
Монастир
Завершен
19.10.2025
Хаммамет
51:54
Кайруан
Завершен
