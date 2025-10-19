Смотреть онлайн Стаде Набеулиен - Ансар 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Чемпионат Туниса по баскетболу: Стаде Набеулиен — Ансар, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Salle Bir Challouf.
Превью матча Стаде Набеулиен — Ансар
Команда Стаде Набеулиен в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Ансар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Ансар, в том матче победу одержали гостьи.