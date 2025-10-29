Превью матча Колубара ЛА 2003 — Младость СП

Команда Колубара ЛА 2003 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Младость СП, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.