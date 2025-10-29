Смотреть онлайн Колубара ЛА 2003 - Младость СП 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия. 2-я лига. Баскетбол: Колубара ЛА 2003 — Младость СП, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sportski Centar Kolubara.
Превью матча Колубара ЛА 2003 — Младость СП
Команда Колубара ЛА 2003 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Младость СП, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.