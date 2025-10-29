29.10.2025
Смотреть онлайн Нови-Пазар - КК Дунав Стари Бановци 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия. 2-я лига. Баскетбол: Нови-Пазар — КК Дунав Стари Бановци, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:10 по московскому времени и пройдет на арене Pendik Sports Hall.
МСК, 6 тур, Арена: Pendik Sports Hall
Сербия. 2-я лига. Баскетбол
Отменен
- : -
29 октября 2025
Превью матча Нови-Пазар — КК Дунав Стари Бановци
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
17
3-х очк. попадания
3
3
Реализовано штрафных
7
8
Кол-во реализованных бросков
22
28
Комментарии к матчу